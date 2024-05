Peter mit 24 Spielerinnen nach Schweden

DFB-Trainerin Katrin Peter hat den Kader der U 20-Frauen mit vier Torhüterinnen und 20 Feldspielerinnen für den Lehrgang in Schweden nominiert. In Växjo trifft das DFB-Team auf die U 23-Nationalmannschaften aus Polen am 29. Mai (ab 13 Uhr), Australien am 1. Juni (ab 18 Uhr) und Schweden am 4. Juni (ab 19 Uhr).

"Wir freuen uns sehr auf die nächste Etappe in unserer Vorbereitung auf die FIFA U 20-Frauen-WM", sagt Peter. "In Schweden wollen wir bei guten Bedingungen weiter an unseren Themen arbeiten und haben mit Polen, Australien und den Schwedinnen interessante Gegnerinnen, die uns einiges abverlangen werden."

Der Lehrgang dient der DFB-Auswahl als Vorbereitung auf die FIFA U 20-Frauen-WM, die vom 31. August bis 22. September in Kolumbien stattfinden wird.

[dfb]