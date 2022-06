Peter Hermann verlässt den DFB

Peter Hermann, Co-Trainer der U 20-Nationalmannschaft, wird den Deutschen Fußball-Bund (DFB) verlassen und sich Borussia Dortmund anschließen. Dort wird der 70-Jährige das Trainerteam des neuen Chefcoaches Edin Terzic verstärken.

"Peter ist ein Trainer-Urgestein, der schon alles erlebt und gewonnen hat", sagt Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften. "Wir sind froh, dass er seine Erfahrung in den vergangenen drei Jahren in die Nachwuchsförderung des DFB eingebracht hat. Wir wussten den Austausch mit Peter stets zu schätzen und werden diesen auch weiterhin aufrechterhalten. Wir lassen ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Sicherlich hätten wir seine Expertise gerne noch länger in unserem Team gehalten, andererseits zeigt diese Verpflichtung auch, welche Kompetenz wir in unserem Trainerteam haben."

Hermann war seit August 2019 für den DFB als Co-Trainer von Christian Wörns tätig. Zusammen betreuten sie den Jahrgang 2002 von der U 18- bis zur U 20-Nationalmannschaft. Für die letzten Wochen der Saison 2021/2022 war Hermann bereits an den FC Schalke 04 ausgeliehen, mit dem er die Zweitliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga feierte.