Paulina Krumbiegel vorzeitig von den DFB-Frauen abgereist

Paulina Krumbiegel wird nicht in den 23er-Kader für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland nominiert. Da die Spielerin der TSG Hoffenheim zusätzlich leichte muskuläre Probleme hat, ist sie vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aus Herzogenaurach abgereist.

Im letzten Test vor dem Turnier treffen die DFB-Frauen am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Fürth auf Sambia. Tickets für die WM-Generalprobe im Sportpark Ronhof/Thomas Sommer sind noch im DFB-Ticketportal erhältlich. Am Samstag gibt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dann den finalen WM-Kader bekannt.