EM-Qualifikationsspiel 2012: Celia Sasić (l.) trifft viermal gegen Spanien in einem Spiel

Spielort des olympischen Halbfinales: das Groupama Stadion in Lyon

Olympisches Turnier: Spiel um Platz 3 live im ZDF und im Stream

Am Freitag (ab 15 Uhr, live im ZDF, Eurosport und im Stream auf sportschau.de) geht es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Spiel um Platz 3 um Bronze. In Lyon trifft das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch auf die spanische Auswahl, die ihr Halbfinale gegen Brasilien verloren hatte. DFB.de hat die wichtigsten Daten und Fakten im FAQ zusammengefasst.

Wer zeigt das Olympia-Match gegen Spanien?

Das Duell um Bronze in Lyon wird vom ZDF und Eurosport übertragen. Allerdings wechselt die Übertragung der Sender zwischen verschiedenen Sportarten am Olympia-Freitag, die Fußballpartie wird deshalb nur etappenweise im regulären TV gezeigt. Das komplette Spiel gibt es im Livestream von ARD und ZDF, der über die jeweiligen Mediatheken abrufbar ist. Der Stream beginnt ab 14.50 Uhr. Auch Eurosport bietet über seine Webseite einen Livestream der Partie an.

Wie schlug sich die deutsche Auswahl bisher gegen Spanien?

Deutschland gewann zuletzt gegen die spanische Frauen-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Europameisterschaft 2022 2:0. In bislang sieben Spielen gegen Spanien gewann Deutschland viermal, dreimal trennten sich beide Team Remis. Eine Niederlage gab es aus deutscher Sicht noch nie. Auch bei der WM 2019 begegneten sich die beiden Teams in der Gruppenphase: Deutschland gewann 1:0. Erwähnenswert ist auch das EM-Qualifikationsspiel im Jahr 2012, das Deutschland nach vier Toren von Célia Sasić mit 5:0 für sich entschied.

Wie geht es im Turnier weiter?

Das Spiel um Platz 3 gegen Spanien ist das letzte Spiel für die deutschen Frauen beim Olympischen-Turnier. Bei einem Sieg sichert sich Deutschland die Bronzemedaille. Im Finale treffen am Samstag (ab 17 Uhr) in Paris Brasilien und die USA aufeinander.

Welche Spielerinnen stehen im Kader?

Bundestrainer Horst Hrubesch nominierte von den 18 verfügbaren Plätzen zwei Torhüterinnen und 16 Feldspielerinnen. Felicitas Rauch und Nicole Anyomi rückten zwischenzeitlich nach. Sieben Spielerinnen kommen vom VfL Wolfsburg, vier vom FC Bayern sowie drei von Eintracht Frankfurt. Zudem spielen drei Akteurinnen im Ausland. Den kompletten Kader gibt es hier.

[dfb]