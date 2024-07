Olympia in Paris: Alex Popp steht als Fahnenträgerin zur Wahl

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sechs Kandidat*innen - drei Frauen und drei Männer - aus dem Team Deutschland für die Wahl zum Fahnenträger*innen-Duo für die Olympischen Spiele Paris 2024 bekanntgegeben. Zur Wahl steht bei der Abstimmung, die seit heute und bis Sonntag, 21. Juli um 23.59 Uhr auf www.teamdeutschland.de sowie bei Eurosport, ARD, ZDF und T-Online, den Medienpartnern der Fahnenträger*innen-Wahl, läuft, auch Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp.

Nach Tokio 2021 und Peking 2022 werden bereits zum dritten Mal sowohl eine Frau als auch ein Mann als Fahnenträger*innen des Teams D ausgewählt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die geschlechtergerechte Lösung erstmals zu den Olympischen Spielen in Tokio eingeführt.

Fahnenträger werden am 25. Juli benannt

Neben Alexandra Popp nominiert sind Jessica von Bredow-Werndl (Reitsport, zweifache Olympiasiegerin Tokio 2021, zweite Olympiateilnahme), Anna-Maria Wagner (Judo, zwei Bronzemedaillen Tokio 2021, zweite Olympiateilnahme), Christian Reitz (Schießsport, Bronzemedaille Beijing 2008, Olympiasieger Rio 2016, fünfte Olympiateilnahme), Dennis Schröder (Basketball, Weltmeister 2023, Mannschaftskapitän, erste Olympiateilnahme) und Alexander Zverev (Tennis, Olympiasieger Tokio 2021, zweite Olympiateilnahme).

Öffentlichkeit und Fans stimmen gemeinsam mit den Athlet*innen des Teams D über die Fahnenträger*innen ab. Dabei werden die Stimmen der Athlet*innen des Teams D und die der Fans mit jeweils 50 Prozent gewertet. Wer dann jeweils bei den Frauen und Männern die höchste Prozentpunktzahl hat, trägt die Fahne bei der Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris. Das gewählte Duo wird am Donnerstag, 25. Juli, bei der Team D-Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris verkündet.