Oliver Leki rückt in den Gesetzlichen Vorstand des DFB

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Oliver Leki in den Gesetzlichen Vorstand des DFB berufen. Die Berufung erfolgte im Zuge des Wechsels in der Geschäftsführung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. Der DFL-Aufsichtsrat hatte zuvor beschlossen, Leki zum Geschäftsführer der DFL zu berufen und ihn - vorbehaltlich der Beschlussfassung des DFB-Präsidiums - für die Interimszeit bis zum 30. Juni 2023 zum Vertreter der DFL-Geschäftsführung im DFB-Präsidium und im Gesetzlichen Vorstand des DFB zu bestimmen. Im Gesetzlichen Vorstand folgt Oliver Leki auf Donata Hopfen, die ihren Posten als Vorsitzende der Geschäftsführung der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH am 7. Dezember 2022 niedergelegt hatte.

Dem Gesetzlichen Vorstand des DFB gehören an: DFB-Präsident Bernd Neuendorf, die 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann und Hans-Joachim Watzke, DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, Oliver Leki als Vertreter der DFL-Geschäftsführung und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.

Der Gesetzliche Vorstand vertritt den Deutschen Fußball-Bund gerichtlich und außergerichtlich, er hat die Stellung des gesetzlichen Vertreters.