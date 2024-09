Öffentliches Training in Düsseldorf: Jetzt Gratistickets buchen!

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihren ersten Länderspielen nach der Heim-Europameisterschaft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Düsseldorf auf Ungarn und am Dienstag, 10. September (ab 21 Uhr, live in der ARD), in Amsterdam auf EM-Halbfinalist Niederlande. Für das Spiel gegen EM-Teilnehmer Ungarn sind nur noch wenige Restkarten verfügbar. Wer die Nationalspieler in Düsseldorf dennoch live erleben möchte, hat am Sonntag nach dem Spiel noch einmal die Gelegenheit dazu.

Die öffentliche Einheit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Sonntag (ab 11 Uhr) im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf stattfinden. Insgesamt können 7000 Fans im nach dem 71-maligen deutschen Nationalspieler Paul Janes benannten Stadion dabei sein.

Maximal sechs Tickets pro Person

Aus organisatorischen Gründen wird der kostenlose Erwerb von Eintrittskarten notwendig sein. Diese sind im DFB-Ticketportal erhältlich. Pro Person können maximal sechs Karten gebucht werden. Für den Zutritt ins Stadion benötigt jede Person ein Ticket, dies gilt auch für Babys und Kleinkinder. Es sind keine Taschen größer als A4-Format erlaubt. Das Stadion öffnet am Sonntag um 10 Uhr.

Für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft gibt es ein exklusives Sonderkontingent, das ebenfalls im DFB-Ticketportal erhältlich sein wird.

Anreisehinweis: Bitte beachten Sie, dass es direkt am Paul-Janes-Stadion keine öffentlichen Parkplätze gibt. Auf dem Schützenplatz Flingern (Zufahrt über Froschkönigweg) wird eine behelfsmäßige Parkfläche eingerichtet, die ab 8.30 Uhr geöffnet wird. Bitte nutzen Sie vorzugsweise die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise und planen Sie ausreichend Zeit ein.

