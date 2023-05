Neuendorf gratuliert FC Bayern: "Saison der Rekorde gekrönt"

Der FC Bayern München hat sich den Deutschen Meistertitel gesichert. Nach dem 11:1 gegen Absteiger Turbine Potsdam am 22. Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sprechen DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf DFB.de ihre Glückwünsche aus.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: Ganz herzlichen Glückwunsch an den gesamten Verein FC Bayern München mit Präsident Herbert Hainer an der Spitze zum Gewinn der fünften Deutschen Meisterschaft. Nach einem schwierigen Start haben sich die Bayern rechtzeitig zum Saisonendspurt an die Tabellenspitze gekämpft und sie vor allem im Zweikampf mit Titelverteidiger VfL Wolfsburg erfolgreich verteidigt. Die Bayern haben eine Saison der Rekorde gekrönt - noch nie haben so viele Fans die Spiele der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in den Stadien besucht wie in dieser Spielzeit. Ich hoffe sehr, dass diese Welle der Unterstützung und Begeisterung im Sommer auch unsere Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland durch das Turnier trägt.

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: Ich gratuliere dem FC Bayern München und Alexander Straus mit seinem gesamten Trainer*innen-Team sehr herzlich zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Nicht nur der FC Bayern hat in dieser Saison seine Fans begeistert. Mit dieser Spielzeit in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga haben die Vereine und der DFB neue Maßstäbe gesetzt. Mit unseren zahlreichen gemeinsamen Maßnahmen - die nicht zuletzt auf der unserer Strategie Frauen im Fußball FF 27 gründen - wollen wir aus diesem Boom nun einen nachhaltigen machen und den Rückenwind unter anderem mitnehmen in unsere Bewerbung um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 gemeinsam mit Belgien und der Niederlande.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: Herzlichen Glückwunsch an Alexander Straus und sein Trainer*innen-Team, die Mannschaft sowie den gesamten FC Bayern München zum Gewinn des fünften Meisterschaftstitels! Trotz schwieriger Personalsituation hat das Team über die gesamte Saison hinweg sehr gute und stabile Leistungen gebracht und sich in den entscheidenden Momenten durchgesetzt. Damit haben sie sich die Meisterschaft am Ende einer Saison, welche vor allem auch von überragender Zuschauerunterstützung in den Stadien geprägt war, redlich verdient.

Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball: Eine großartige Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht mit der verdienten Meisterschaft des FC Bayern München zu Ende. Diese Spielzeit hat für neue Rekorde gesorgt, vor allem die Zuschauer*innen-Zahlen sind massiv angestiegen. Von dieser rasanten Entwicklung wird ganz besonders auch der Fußball an der Basis profitieren. Wir erleben vor allem auch bei den Mädchen einen Run auf unsere Vereine. Dort wollen sie auf dem Platz ihren Vorbildern wie den Meisterinnen vom FC Bayern München und unseren Nationalspielerinnen nacheifern. Respekt an die gezeigte Leistung der Münchnerinnen, die immer an ihren Erfolg geglaubt haben. Herzlichen Glückwunsch!

[dfb]