Neu-Kölnerin Nicole Billa: "Auf mein Bauchgefühl vertraut"

Exakt 85 Treffer erzielte Nicole Billa in 180 Partien für die TSG Hoffenheim in der Google Pixel Frauen-Bundesliga, war Torschützenkönigin und Fußballerin des Jahres. Nach neun Jahren im Kraichgau sucht die 28 Jahre alte Nationalspielerin von Österreich beim 1. FC Köln eine neue Herausforderung. Im DFB.de-Interview spricht Billa mit Mitarbeiter Ralf Debat über ihren neuen Klub und die Saisonziele.

DFB.de: Mit Ihrem neuen Verein 1. FC Köln haben Sie gerade das Trainingslager in Ihrer österreichischen Heimat abgeschlossen. Wie gut sind das Team und Sie wenige Wochen vor dem Saisonstart bereits in Form, Frau Billa?

Nicole Billa: Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Gerade in einem Trainingslager wird im Rahmen der Vorbereitung ein gut durchgetaktetes Programm durchgezogen. Dazu tut es gut, als Team viel Zeit miteinander zu verbringen. Wir haben eine gute Basis gelegt.

DFB.de: Wie gut hat es Ihnen gefallen, in der Nähe Ihrer Heimat zu trainieren?

Billa: Es ist immer schön, in Österreich zu sein. (lacht) Die Bedingungen vor Ort und auch das Wetter waren hervorragend.

DFB.de: Welche Eindrücke konnten Sie vom Team in den ersten Wochen der Vorbereitung bereits gewinnen?

Billa: Definitiv sehr viele positive Eindrücke. Alle sind sehr herzlich, ich wurde sehr gut aufgenommen und habe mich direkt wohl gefühlt. Es war ein guter Start, darauf wollen wir in den nächsten Wochen und dann natürlich auch nach dem Ligastart aufbauen.

DFB.de: Wie schwer ist Ihnen der Abschied von der TSG Hoffenheim nach insgesamt neun Jahren gefallen?

Billa: Es war nach einer so langen Zeit definitiv nicht einfach. Ich hatte in Hoffenheim ein Super-Umfeld, viele Freunde auch außerhalb des Fußballs. Alle waren mir über die Jahre sehr ans Herz gewachsen. Dennoch habe ich gemerkt, dass es Zeit wird, noch einmal etwas Neues kennenzulernen und zu erleben. In Köln startet mein neues Abenteuer.

DFB.de: Was wird Ihnen besonders in Erinnerung bleiben?

Billa: Eine ganze Menge. Höhepunkte waren sicherlich das Erreichen der Gruppenphase in der Champions League, die Spiele in der großen Arena und nicht zuletzt auch unsere Auswärtserfolge beim FC Bayern München auf dem Campus und beim VfL Wolfsburg. Solche Erlebnisse bleiben haften und haben mich auch als Spielerin geprägt.

DFB.de: Sie waren Torschützenkönigin in der Google Pixel Frauen-Bundesliga, aber auch Fußballerin des Jahres in Deutschland und Österreich. Was bedeutet Ihnen am meisten?

Billa: Da würde ich kein Ranking aufstellen. Alle drei Auszeichnungen sind sehr speziell und besitzen einen hohen Stellenwert. Entscheidend dabei war, dass wir als Team eine herausragende Saison gespielt haben. Ohne meine Mitspielerinnen wäre ich niemals in der Lage gewesen, so viele Tore zu erzielen. Dafür kann ich mich nur bedanken.

DFB.de: Der 1. FC Köln kämpfte in den zurückliegenden Spielzeiten jeweils um den Klassenverbleib. Warum haben Sie sich dennoch für den FC entschieden?

Billa: Ich hatte positive Gespräche mit den Verantwortlichen, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben. Es bereitet mir nach wie vor große Freude, Fußball zu spielen, und ich will noch einige Zeit Spaß auf dem Platz haben. Ich habe mich bei meiner Entscheidung vor allem auf mein Bauchgefühl vertraut.

DFB.de: Wie gut konnten Sie den Verein und die Stadt bereits kennenlernen?

Billa: Ich war bereits in der Stadt unterwegs, konnte mir schon einiges ansehen. Als Großstadt hat Köln natürlich ein ganz anderes Flair. Mir hat es auch in Heidelberg sehr gut gefallen. In Köln wird es genauso sein.

DFB.de: Mit Ihrer Verpflichtung sind große Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Wie gehen Sie damit um?

Billa: Aktuell sehr entspannt. Selbstverständlich will mein Bestes geben, dabei aber nicht als Einzelperson im Mittelpunkt stehen. Es geht für mich darum, dem Team zu helfen, damit wir als Team eine erfolgreiche Saison spielen.

DFB.de: Was haben Sie sich denn insgesamt für die neue Saison mit dem Team vorgenommen?

Billa: Wir wollen so viele Punkte holen, damit wir mit den unteren Tabellenregionen möglichst nichts zu tun haben. Dazu wollen wir Fußball bieten, der die Fans begeistert.

DFB.de: Wie viele Treffer wollen Sie dazu beisteuern?

Billa: Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, ich will erst einmal richtig ankommen. Eine feste Marke werde ich mir aber ganz sicher nicht vornehmen. Es wäre schön, wenn ich möglichst viele Tore zum Erfolg beisteuern könnte.

DFB.de: Worauf freuen Sie sich in der neuen Saison am meisten?

Billa: Wir wollen daran arbeiten, dass der FC bei den Zuschauerzahlen weiterhin unter den Top3 der Liga bleibt. Zu einem Highlight-Spiel im RheinEnergieStadion anzutreten, wird etwas ganz Besonderes sein. Vielleicht gelingt es uns, noch den einen oder anderen zusätzlichen Fan für uns zu gewinnen.

DFB.de: Wie besonders werden die Duelle mit der TSG Hoffenheim?

Billa: Ich habe in der Tat schon nachgeschaut, wann die Partien stattfinden. Das Hinspiel geht im Oktober in Köln über die Bühne. Dass es kein Spiel wie jedes andere wird, versteht sich wohl von selbst. Bis dahin ist es aber noch ein wenig Zeit.

DFB.de: Könnte es zu Saisonbeginn ein Vorteil sein, dass der 1. FC Köln zumindest schon seit einigen Wochen mit dem kompletten Kader trainieren kann.

Billa: Gute Frage. Ein Nachteil wird es ganz sicher nicht sein. Ich habe den Eindruck, dass es uns auf jeden Fall guttut. Gerade für die neuen Spielerinnen ist das eine gute Sache, um sich bereits bestens zu integrieren.

DFB.de: Mit der Nationalmannschaft von Österreich geht es im Herbst noch um die EM-Teilnahme 2025 in der Schweiz. Wie sehen Sie die Chancen?

Billa: Nachdem wir die Qualifikation auf dem direkten Weg verpasst haben, müssen wir jetzt den Umweg über die Play-offs nehmen. Das wird nicht einfach. Es ist natürlich mein Ziel und mein großer Wunsch, dass wir im nächsten Sommer bei der Europameisterschaft dabei sind. Dafür werden wir alles in die Waagschale werfen.

[mspw]