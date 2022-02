Spielt sich in der Nations League für die WM im Winter in Katar ein: das DFB-Team

Nations-League-Spiele in München, Mönchengladbach und Leipzig

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Heimspiele in der dritten Saison der UEFA Nations League in München, Mönchengladbach und Leipzig. Das haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG im schriftlichen Umlaufverfahren beschlossen.

Im ersten Nations-League-Heimspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick am 7. Juni in der Allianz Arena München auf EM-Finalist England. Am 14. Juni folgt die Partie gegen Europameister Italien im Borussia-Park Mönchengladbach, am 23. September spielt das DFB-Team schließlich in der Red Bull Arena Leipzig gegen Ungarn.

Borussia-Park zuletzt 2019 Heimspielort

In München bestritt die Nationalmannschaft im vergangenen Sommer ihre drei Heimspiele bei der UEFA EURO 2020, in Mönchengladbach siegte das DFB-Team zuletzt im November 2019 in der EM-Qualifikation mit 4:0 gegen Belarus und in Leipzig im November 2020 im Rahmen der UEFA Nations League mit 3:1 gegen die Ukraine.

In das WM-Jahr 2022 startet die Nationalmannschaft am 26. März in Sinsheim gegen Israel, am 29. März folgt das erste Auswärtsspiel in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande.

Die Länderspiele 2022

26. März 2022: Deutschland – Israel in Sinsheim

29. März 2022: Niederlande – Deutschland in Amsterdam

4. Juni 2022, 20.45 Uhr: Italien – Deutschland (UEFA Nations League) - tbc

7. Juni 2022, 20.45 Uhr: Deutschland – England (UEFA Nations League) in München

11. Juni 2022, 20.45 Uhr: Ungarn – Deutschland (UEFA Nations League) - tbc

14. Juni 2022, 20.45 Uhr: Deutschland – Italien (UEFA Nations League) in Mönchengladbach

23. September 2022, 20.45 Uhr: Deutschland – Ungarn (UEFA Nations League) in Leipzig

26. September 2022, 20.45 Uhr: England – Deutschland (UEFA Nations League) – tbc

21. November bis 18. Dezember 2022: FIFA WM in Katar

[al]