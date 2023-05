Losfee in Nyon: Vero Boquete zieht Deutschland in Gruppe 3 der Liga A

Nations League: Deutschland gegen Dänemark, Island und Wales

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der erstmals auszutragenden UEFA Women's Nations League 2023/2024 in Gruppe 3 der höchsten von drei Ligen A auf Dänemark, Island und Wales. Das ergab die Auslosung am heutigen Dienstagmittag in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon. Neben dem Titel gibt es in der ersten Spielzeit auch noch einen besonderen Anreiz: Die beiden Finalisten qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für das Olympische Fußballturnier 2024. Erreichen "Les Bleues" das Endspiel, erhält der Drittplatzierte das noch offene Ticket.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Mit Dänemark, Island und Wales erwartet uns eine spannende Gruppe in der Nations League. Alle drei Mannschaften zeichnet ein sehr physisch geprägtes Spiel aus, insbesondere Wales und Island. Gegen Dänemark haben wir zuletzt bei der EM gespielt. Island ist eine Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren sehr weiterentwickelt hat. Viele ihrer Spielerinnen sind heute bei Topklubs aktiv. Auch Wales wird uns vor eine spannende Aufgabe stellen, auf die wir uns gut vorbereiten werden. Wir freuen uns darauf, gegen drei unterschiedliche und sehr interessante Teams zu spielen."

Die Gruppenspiele der ersten Wettbewerbsauflage werden in drei Terminblöcken absolviert: die Spieltage eins und zwei vom 20. bis 26. September 2023, die Spieltage drei und vier vom 25. bis 31. Oktober 2023 und Spieltage fünf und sechs vom 29. November bis 5. Dezember 2023. Die vier A-Gruppensieger ziehen in die K.o.-Runde ein. Die Final-, Auf- und Abstiegsspiele sind vom 21. bis 28. Februar 2024 terminiert. In der Folgesaison wird über die Nations League auch die Qualifikation für die EURO 2025 in der Schweiz ausgespielt.

[dfb]