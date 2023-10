Erfolgreicher Start in die Ära Nagelsmann: Sieg nach Rückstand in den USA

Nationalmannschaft gewinnt bei Nagelsmann-Debüt

Die deutsche Nationalmannschaft hat Julian Nagelsmann bei seinem Debüt als Bundestrainer einen Sieg beschert. Gegen Gastgeber USA gelang der DFB-Auswahl in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut vor 37.743 Zuschauern nach Rückstand ein 3:1 (1:1). Christian Pulisic brachte die US-Boys in der 27. Minute sehenswert in Führung, die Ilkay Gündogan mit seinem 18. Länderspieltor für das 1:1 (39.) ausglich. Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) sorgten per Doppelschlag für den Auswärtserfolg.

Vor Beginn des Länderspiels hatte es eine Schweigeminute für die während und nach dem verheerenden Terrorangriff auf Israel ums Leben gekommenen Menschen gegeben. Auf dieses gemeinsame Zeichen für Frieden hatten sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der amerikanische Verband US Soccer verständigt.

Nagelsmann setzte vor Torhüter Marc-André ter Stegen in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger auf Mats Hummels, der nach 837 Tagen sein Comeback im Nationaltrikot feierte. Die Außenbahnen in der Viererkette besetzten rechts Jonathan Tah und links Robin Gosens. Kapitän Gündogan und Pascal Groß bei seinem Startelfdebüt bildeten die Doppelsechs, im offensiven Mittelfeld sollten Musiala und Florian Wirtz die beiden Angreifer Leroy Sané und Füllkrug in Szene setzen.

Groß trifft den Pfosten

Die deutsche Mannschaft lief die US-Amerikaner sehr früh an, die ihrerseits auf schnelles Umschaltspiel setzten und damit in den Anfangsminuten ein ums andere Mal vor dem deutschen Tor auftauchten. Die erste Großchance hatte aber Groß, der nach Ablage von Wirtz mit seinem Flachschuss vom Strafraumrand den rechten Pfosten traf (11.).

Die US-Boys setzten immer mit ihren schnellen Offensivleuten Akzente, ter Stegen im deutschen Tor geriet allerdings zunächst nicht in Gefahr, im Gegensatz zu Matt Turner auf der Gegenseite, der in der 22. Minute Füllkrugs etwas zu zentral geratenen Abschluss aus 14 Metern parieren konnte. Dann wurde es turbulent: Erst tauchte Pulisic frei vor ter Stegen auf, kam aber ins Straucheln (25.). Dann kam Füllkrug frei zum Abschluss, fand aber seinen Meister in Turner (26.) und wieder im direkten Gegenzug schlug es hinter ter Stegen ein: Pulisic nahm auf links Fahrt auf und schlenzte den Ball stark in den Torwinkel.

Gündogan gleicht aus, Füllkrug und Musiala legen nach

Das deutsche Team musste sich sammeln, kam aber noch vor der Halbzeit zum verdienten Ausgleich: Sané setzte zu einem unwiderstehlichen Solo an, spielte einen Doppelpass mit Gündogan, brachte den Ball zwar nicht an Turner vorbei, Gündogan aber den Abpraller. In der Nachspielzeit schnupperte Deutschland durch Sané und Musiala zweimal an der Führung, ihre Schüsse wurden aber im Strafraum geblockt (45.+1).

Die zweite Hälfte startete, wie die erste geendet hatte: mit einer deutschen Chance. Füllkrug wurde noch geblockt, aber Gündogans Schuss landete in Turners Armen (46.). Und auch Füllkrug scheiterte nach feinem Zuspiel von Gündogan wenig später an Turner, der rechtzeitig ins kurze Eck abtauchte (49.). Die deutsche Führung lag nun in der Luft und sie folgte prompt: Musiala legte quer auf Gosens, dessen direkter Pass Füllkrug am Elfmeterpunkt komplett freispielte - 1:2. Und es kam noch besser: Musiala bediente wenig später Füllkrug, der querlegte und damit Musialas zweites Länderspieltor ermöglichte.

Nagelsmann wechselte im Anschluss doppelt, brachte positionsgetreu Niklas Süle für Hummels und Kai Havertz für Wirtz (64.). Das deutsche Team hatte weiter Lust auf Offensive: Musialas Pass fand Sané, dessen Flachschuss knapp am Pfosten vorbeiflog (70.). Kurz darauf war Sanés Arbeitstag beendet, Julian Brandt übernahm seine Position. Zudem kam Leon Goretzka für Groß ins Spiel (71.). In der Schlussphase ersetzte Thomas Müller Füllkrug und Chris Führich feierte für Musiala als erster Spieler unter Nagelsmann sein Länderspieldebüt (81.).

