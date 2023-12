Nationalmannschaft bezieht EM-Trainingslager in Thüringen

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich in Thüringen auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land vorbereiten. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird vom 26. bis 31. Mai sein Trainingslager im Spa- und GolfResort Weimarer Land in Blankenhain beziehen.

Die Hotelanlage, die während des Turniers auch ein UEFA Team Base Camp sein wird, liegt rund 30 Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt Erfurt. Die Trainingseinheiten werden auf den hoteleigenen Trainingsplätzen stattfinden. Die Sportliche Leitung der Nationalmannschaft hatte sich zuvor mehrere mögliche Trainingszentren für die Vorbereitung auf die EM angeschaut.

Völler: "Wir freuen uns auf die Fans in Thüringen"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt: "Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland. Es wird eine Europameisterschaft für alle. Deshalb war für uns von Anfang an klar, dass wir uns auch in Deutschland auf die EM im eigenen Land vorbereiten wollen. Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen. Wir freuen uns auf unsere Fans in Thüringen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt: "Wir finden im Weimarer Land perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten. Das Resort mit seinen hauseigenen Trainingsanlagen hat uns durch optimale Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten sowie eine insgesamt kompakte Infrastruktur überzeugt. Aber auch abseits des Trainingsplatzes können wir die Tage im Weimarer Land bestmöglich nutzen, um uns als Mannschaft auf die Europameisterschaft einzustimmen und einzuschwören. Wir brauchen einen ganz besonderen Teamgeist, um möglichst weit im Turnier zu kommen."

Tiefensee: "Ganz Thüringen freut sich"

Der thüringische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagt: "Ganz Thüringen freut sich, dass unsere Nationalmannschaft ihre EM-Vorbereitungen hier in der Region absolviert. Das ist ein toller Auftakt für die Heim-EM. Ich bin überzeugt, dass unsere Elf aus ihrem Thüringer Trainingslager ganz viel Begeisterung und Rückenwind mit in das Turnier nehmen wird." Der Aufenthalt der Nationalmannschaft sei auch ein wichtiges Signal an den sportbegeisterten Osten: "Außer Leipzig gibt es während der Europameisterschaft keine weitere ostdeutsche Spielstätte. Aber mit dem Trainingscamp der deutschen Mannschaft und dem anschließenden Basiscamp der Engländer wird Blankenhain zu einem zweiten Hotspot für die Fußballbegeisterung im Land." Das Land wolle die internationale Aufmerksamkeit vor und während der EM nutzen, um kräftig die Werbetrommel für Thüringen zu rühren. "Wir werden uns einer breiten überregionalen Öffentlichkeit als weltoffenes Sport- und Tourismusland präsentieren", so Tiefensee weiter.

Matthias Grafe, Inhaber des Spa & GolfResorts Weimarer Land, sagt: "Unsere Mitarbeiter und meine Familie sind stolz, die deutsche Nationalmannschaft in Thüringen begrüßen zu dürfen. Nach zwei Jahren intensiver Arbeit ist es uns gelungen, perfekte Bedingungen für den internationalen Fußball im Weimarer Land zu schaffen. Mit besonderem Teamgeist steht unser Familienunternehmen für Zusammenhalt und wir wissen genau, was man gemeinsam erreichen kann. Meine Mannschaft und ich wünschen unserer Elf schon jetzt viel Erfolg für das Turnier!"

DFB-Team zum EM-Auftakt gegen Schottland

Die deutsche Nationalmannschaft wird in der Gruppenphase des Turniers mit den Spielorten München, Stuttgart und Frankfurt aus Gründen der Nachhaltigkeit vor allem im Süden Deutschlands präsent sein. Zum ersten Mal sind die zehn Spielorte der UEFA EURO 2024 in drei sogenannte regionale Cluster unterteilt worden, um die Reiseaktivitäten der teilnehmenden Teams möglichst gering zu halten.

Deutschland eröffnet die Europameisterschaft am 14. Juni (ab 21 Uhr, live im ZDF) in München gegen Schottland. Es folgen die Gruppenspiele gegen Ungarn am 19. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Frankfurt. Zuvor trifft die Nationalmannschaft am 23. März (ab 21 Uhr) in Lyon auf Frankreich und am 26. März (ab 20.45 Uhr) in Frankfurt auf die Niederlande.

