Nagelsmann: "Das erste Spiel nach der EM ist sehr wichtig"

Der Start in die UEFA Nations League steht für die Nationalmannschaft kurz bevor. Am Tag vor dem Duell mit Ungarn in Düsseldorf am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Mittelfeldspieler Pascal Groß über die Partie und die Ziele für die kommenden Monate.

Julian Nagelsmann über...

... den Gegner: Wir können nicht den identischen Gegner erwarten, wie bei der EM. Ungarn wird sicher offensiver denken, am Ende liegt es an uns, wie weit wir den Gegner hinten reindrücken. Wir haben eine andere Startelf, aber wir haben keinen komplett neuen Kader. Den extremen Umbruch gibt es nicht, also werden wir keine große Anlaufphase brauchen.

... die Erwartungen: Idealerweise führt die Art und Weise, wie wir spielen, zu einem guten Ergebnis. Das erste Spiel nach der EM ist sehr wichtig, um die Fans und den Schwung mitzunehmen. Wir haben jetzt bewusst nichts Neues gemacht im Lehrgang, weil die Spieler aus der Vorbereitung kommen, da ist der Kopf eh voll. Wir haben sehr wenig Zeit zu trainieren, da geht es darum, die Dinge, die wir vorher gemacht haben, zu festigen. Ich will denselben Enthusiasmus sehen, Spiele gewinnen zu wollen.

... die Startelf: Pascal Groß wird spielen, aber er macht nicht den Toni Kroos, sondern den Pascal. Für Ilkay Gündogan wird Niclas Füllkrug spielen, nicht auf der Position und er wird ihn auch nicht ersetzen. Jeder Spieler soll das machen, was er gut kann. Kai Havertz wird einen Tick weiter im Mittelfeld spielen, je nach Spielsituation können wir mit Doppelspitze spielen. Wir sind da sehr variabel.

... die Rücktritte: Es sind vier erfahrene Spieler nicht mehr dabei, die große Bedeutung hatten, aber Veränderung ist immer auch eine große Chance für andere Spieler, die vielleicht hinten dran waren. Ich hatte natürlich ein weinendes Auge, als die vier gesagt haben, sie hören auf, aber das ist nun mal so im Fußball manchmal.

... Pascal Groß: Auf dem Platz hat er nicht nur eine extrem gute Ballsicherheit, sondern auch gute Ideen - auch für Bälle in die Tiefe. Er ist ein Spieler, der keine Angst hat, Bälle zu bekommen. Er hat auf dem Platz einen sehr guten Blick für Situationen. Gespräche mit ihm machen Spaß, weil er fußballverrückt ist. Er kann sich aber auch selbst gut einschätzen. Für die Mannschaft ist er ein wichtiger Ansprechpartner und versucht seine Mitspieler auch zu lenken, wenn er nicht auf dem Platz steht.

Pascal Groß über...

... das Wiedersehen nach der EM: Ich glaube, für jeden war es cool, wieder in den Home Ground zurückzukehren. Es kamen Erinnerungen hoch und wir haben uns gefreut, uns wiederzusehen. Auf dem Platz hatten wir einen guten Fokus und konnten uns gut vorbereiten. Wir sind bereit für das Spiel.

... seine Rolle im Team: Ich probiere immer, meinen Mitspielern spielerisch und auch kommunikativ zu helfen. Ich bleibe mir selbst treu und versuche, mein Spiel zu spielen. Ich habe großen Respekt vor Toni Kroos, habe die Zeit im Sommer genossen und viel gelernt.

... Angelo Stiller und Aleksandar Pavlovic: Fußballerisch lernen müssen sie nichts groß. Das sind super Jungs und super Fußballer. Auch in der Gruppe sind sie sehr angenehm und werden ihren Weg sicher gehen.