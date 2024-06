Nächster Sieg für die U 20

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel für die U 20-Frauen. Gegen die U 23-Auswahl Australiens gewann die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter 3:0 (1:0). Die Partie fand im schwedischen Växjö statt, wo sich das DFB-Team für einen WM-Vorbereitungslehrgang aufhält. Im ersten Länderspiel des Lehrgangs setzte sich die U 20 bereits am vergangenen Mittwoch gegen die U 23 von Polen durch.

"Australien hat uns alles abverlangt. Meine Mannschaft hat aber sehr gut gegen den älteren Jahrgang dagegen gehalten und von Anfang an das Zepter in Hand genommen", zeigt sich Peter nach dem Spiel zufrieden. "Das Team hat einfach einen mega Willen zu gewinnen. Wir haben nicht nur gut gekämpft, sondern uns auch sehr guten Fußball gespielt."

Das DFB-Team startete gut in die Partie und war von Anpfiff an die spielbestimmende Mannschaft. Die DFB-Auswahl lief die gegnerische Mannschaft bei Ballbesitz immer wieder hoch an und versuchte sich im Ballbesitz nach vorne zu kombinieren. Nach einer halben Stunde wurden die Bemühungen der deutschen Auswahl belohnt: eine scharfe Hereingabe von Cora Zicai wurde von der australischen Verteidigerin Alexia Apostolakis ins eigene Tor gelenkt (30.). Mit der 1:0-Führung für die deutsche U 20 ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Acikgöz sorgt mit Traumtor für den Endstand

Auch nach dem Wiederanpfiff blieb das deutsche Team aktiv und knüpfte nathlos an die Leistung aus dem ersten Durchgang an. Nach einem Ballgewinn im gegnerischen Strafraum ließ sich Sophie Nachtigall die Chance nicht nehmen und erhöhte die Führung per halbhohem Schuss in die linke Ecke zum 2:0 (48.). Wenige Minuten später beseitigte Dilara Acikgöz alle Restzweifel an einem deutschen Sieg. Durch ein Fernschuss in den rechten Torwinkel sorgte die Verteidigerin für das schönste Tor des Tages und zur Drei-Tore-Führung für die deutsche Auswahl. (60.) Beide Trainerinnen nutzten im Anschluss die restliche Spielzeit, um auf einigen Position Wechsel vorzunehmen. Das Team von Peter zeigte sich auch nach dem 3:0 weiter angriffslustig, kam aber nicht mehr entscheidend genug vor das gegnerische Tor.

Im letzten Test des Lehrgangs trifft die U 20 am Dienstag (ab 19 Uhr) auf die U 23 des Gastgebers Schweden. Der Lehrgang dient der DFB-Auswahl als Vorbereitung auf die FIFA U 20-Frauen-WM, die vom 31. August bis 22. September in Kolumbien stattfinden wird.

[dfb]