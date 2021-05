Quartier des DFB-Teams während der EM: die "World of Sports" in Herzogenaurach

Nachhaltiger Wohnen: DFB-Team im "Home Ground" von adidas

Der Countdown läuft: Der Anpfiff der in diesen Sommer verlegten UEFA EURO 2020 erfolgt exakt in einem Monat. Für die Sportliche Leitung der deutschen Nationalmannschaft laufen die Vorbereitungen vor dem Gruppenauftakt gegen Weltmeister Frankreich am 15. Juni (ab 21 Uhr) in München auf Hochtouren. Nach dem knapp eineinhalbwöchigen Vorbereitungstrainingslager im österreichischen Seefeld vom 28. Mai bis 6. Juni bezieht das DFB-Team ab dem 8. Juni den Home Ground in der "World of Sports" von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach in unmittelbarer Nähe des Spielorts München.

Der Gebäudekomplex Home Ground ist eine Erweiterung des adidas-Campus, die nach der EURO anderen Sportler*innen und Teams als Quartier sowie Mitarbeiter*innen als Tagungszentrum dienen soll. Beim Bau und der Nachnutzung des Home Grounds wurde besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.

"Es war nicht einfach, etwas zu finden, das top passt", erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Dienstag beim digitalen Medienworkshop. "Der Home Ground ist super. Wir haben alle Möglichkeiten - was wichtig ist, damit Atmosphäre entsteht. Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlen kann. Die Abläufe und Wege sind top." Das passende Quartier während eines Turniers spiele eine besonders große Rolle, führte Bierhoff aus: "Die erste Energie muss aber aus der Mannschaft kommen. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen."

Bierhoff über Home Ground: "Wir sind stolz"

Die Nationalmannschaft ist der erste Gast im Home Ground, worauf der adidas-Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted besonders stolz ist. "Ich freue mich unheimlich! Das ganze adidas-Team ist enorm froh, dass wir die Adler zu Gast haben. Der Campus ist bisher nicht in Betrieb genommen worden. Wir wollten, dass die Mannschaft der erste Gast ist." Bierhoff fügte an: "Wir sind stolz, dass wir den Startschuss geben können und hoffen, dass es mit einem historischen Erfolg behaftet ist."

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer war gemeinsam mit Bierhoff zuletzt vor Ort und konnte sich von den Bedingungen vor Ort überzeugen. "Was er gesehen hat, hat ihn sehr beeindruckt", berichtete Rorsted. "Der DFB ist unser wichtigster und längster Partner. Wir glauben, dass das Camp einmalig ist."

Bierhoff: "Müssen Spirit wecken"

DFB-Direktor Bierhoff nahm auch Bezug auf das von einigen Seiten kritisierte Camp während der WM in Russland: "In Quartieren, in denen Spieler getrennt sind und häufig lange Wege gehen müssen, entstehen Gruppen - und das bringt Schwierigkeiten mit sich." Der Home Ground biete hingegen beste Voraussetzungen, damit ein "positiver Geist" innerhalb des Teams geschaffen werden kann. "Ich bin mir sicher, dass wir einen Spirit wecken müssen. Die Entschlossenheit, der absolute Wille zu gewinnen, wird ein ganz wichtiger Aspekt sein."

Die Sportliche Leitung der Nationalmannschaft durfte seine eigenen Erfahrungen in der Umsetzung und Konzeption des Home Grounds einbringen. "Wir konnten es in unserem Geiste designen. Dafür sind wir dankbar", so Bierhoff.

