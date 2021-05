EM-Fahrplan der Nationalmannschaft: Über Seefeld nach München

Die Nationalmannschaft wird sich vom 28. Mai bis zum 6. Juni im Trainingslager in Seefeld in Tirol auf die in diesen Sommer verlegte UEFA EURO 2020 vorbereiten. Am Tag nach dem letzten Testspiel gegen Lettland in Düsseldorf am 7. Juni bezieht das DFB-Team dann sein Turnierquartier in der "World of Sports" auf dem Gelände von adidas in Herzogenaurach. Zuvor testet Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft noch am 2. Juni in Innsbruck gegen Dänemark. Am 19. Mai bereits gibt Löw seinen Turnierkader bekannt, der dieses Mal wegen der anhaltenden Corona-Pandemie 26 statt 23 Spieler umfassen darf.

Für die Vorbereitung der Mannschaft wurde erstmals die Olympiaregion Seefeld in Tirol mit dem Hotel Nidum ausgewählt. Für die Trainingseinheiten stehen zwei nahegelegene Naturrasenplätze und ein zusätzliches Kleinfeld im Bereich der Skisprungschanzen zur Verfügung. In der mit sportlichen Großveranstaltungen bestens vertrauten Olympiaregion haben zuletzt die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 stattgefunden.

In die Europameisterschaft startet die Nationalmannschaft am 15. Juni (ab 21 Uhr) mit dem Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich. Am 19. Juni (ab 18 Uhr) folgt das Duell mit Europameister Portugal, ehe es zum Abschluss der Vorrunde am 23. Juni (ab 21 Uhr) gegen Ungarn geht. Alle drei Gruppenspiele finden in München statt.