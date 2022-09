Nach großem Kampf: U 21 verliert in England

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat auch den zweiten Härtetest hintereinander knapp verloren. Vier Tage nach dem 0:1 gegen Frankreich in Magdeburg zeigte das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo einen starken Auftritt, musste sich aber England in Sheffield mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Felix Nmecha hatte Deutschland in der 35. Minute in Führung gebracht, England drehte durch Treffer von Folarin Balogun (42.) und Conor Gallagher (47.) die Partie. Cole Palmer stellte kurz vor dem Schlusspfiff (90.+5) den Endstand her.

"Wir hätten heute einen Punkt verdient gehabt", sagte Di Salvo nach der Partie. "Wir haben eine Menge Torchancen nicht rein gemacht, aber so ist der Fußball. Es haben viele Spieler eine Chance bekommen und sich bewiesen. Aber wir haben zwei Spiele verloren, diese Entwicklung nehmen wir mit und schauen, dass wir es im November besser machen."

Nmecha trifft per Kopf zur Führung

"Wir sind sehr enttäuscht", sagte Reda Khadra. "Nach einem guten Start haben wir es nicht zu Ende gespielt. Wir müssen konzentrierter an die Sache herangehen, ich hoffe, das können wir mitnehmen." Jan Thielmann ergänzte: "Wir müssen als Team noch ein bisschen mehr zusammenrücken und eine Siegermentalität reinbringen."

Trainer Di Salvo hatte auf der Abschluss-PK auch über den Startelfeinsatz seines Stürmers Nmecha gesprochen: "Jetzt möchte ich, dass er von Beginn an zeigt, was er kann." Gesagt, getan: Der jüngere Bruder von A-Nationalspieler Lukas Nmecha nahm zweimal Maß (11., 27.), bevor er beim dritten Versuch eine perfekte Vorarbeit von Noah Katterbach zum 1:0 verwerten konnte.

Thielmann vor der Pause ohne Glück

Anschließend kamen jedoch die Gastgeber immer stärker auf. Deutschland hatte in der 37. Minute noch Glück, dass James Garners Kopfball nur am Kreuzeck landete. Vier Minuten später lag der Ball dann aber doch im Netz hinter Noah Atubolu: Balogun nutzte nach einem Konter die Verwirrung im deutschen Sechzehner und beförderte den Ball über den Innenpfosten ins Tor.

Im direkten Gegenzug fiel fast der erneute Führungstreffer für das DFB-Team (43.), Englands Torwart James Trafford konnte seinen groben Schnitzer gegen Thielmann allerdings gerade noch selbst wieder gutmachen. Dadurch ging es mit einem verdienten Unentschieden in die Pause.

DFB-Team verschläft den Wiederanpfiff

Als Schiedsrichter Jorgji Enea die zweite Hälfte einläutete, schienen die Di Salvo-Jungs noch mit den Köpfen in der Kabine geblieben zu sein. England kombinierte sich ohne große Gegenwehr durch den Strafraum und vollendete über Gallagher zum 2:1. Die DFB-Auswahl schien beeindruckt, musste sich in der folgenden Viertelstunde eines englischen Offensivfeuerwerks erwehren und konnte nur mit viel Einsatz und Fortune einen höheren Rückstand verhindern.

Umso wichtiger waren die ersten Chancen in Halbzeit zwei durch "Lokalmatador" Khadra, der beim Konter (58.) einen Moment zu lange zögerte und erneut Thielmann (59.), dessen Schuss im Anschluss an eine Ecke aber sicher beim Keeper landete. Weil beide Trainer um die 70. Minute herum so ziemlich ihre kompletten Mannschaften durchwechselten, kam anschlißend auf beiden Seiten nicht mehr viel Spielfluss zustande.

Die eingewechselten Faride Alidou (79.) und Eric Martel (82.) hatten in der Schlussphase nicht mehr das nötige Glück im Abschluss. Als die DFB-Auswahl in der Nachspielzeit alles nach vorne warf, vollendete Palmer in der Schlussminute einen Konter zum 3:1, sodass es bei der zweiten Niederlage in Folge für die U 21-Männer blieb. Nach Abpfiff sah zudem der eingewechselte Ansgar Knauff die Gelb-Rote Karte (90.+7).

