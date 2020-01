Referiert in Lagos zum Thema "Entscheidungen auf dem Platz": Peter Sippel (o.)

"Motiviert und engagiert bei der Sache"

Die Hälfte ist geschafft. Bereits seit Montag bereitet sich das 37. Team der Bundesligen, die Elite-Schiedsrichter und Schiedsrichter-Assistenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), in Lagos auf die Rückrunde vor. Auch in den kommenden Tagen erwarten die Referees abwechslungsreiche und anspruchsvolle Einheiten auf dem Platz und in den Seminarräumen.

Peter Sippel, Leiter Training und Qualifizierung, sagt: "Alle Teilnehmer sind motiviert und engagiert bei der Sache. Neben den Trainingseinheiten auf dem Platz steht heute das Thema 'Spielführungen und Spielleitungen' im Fokus. Wir freuen uns dabei auch auf den Besuch von Stefan Kuntz, der uns unter anderem zu diesen Themenkomplexen aus Sicht eines Trainers berichten wird."

Intensive Gruppenarbeiten in Lagos

Zur Halbzeit des siebentägigen Trainingslagers absolvierten die 78 Teilnehmer heute bereits intensive Gruppenarbeiten unter der Leitung von DFB-Lehrwart Lutz Wagner, Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter, Jan-Hendrik Salver, Koordinator Schiedsrichter-Assistenten, VA-Coach Rainer Werthmann und Dr. Jochen Drees, fachlicher Projektleiter für den Bereich Video-Assistent.

Peter Sippel, der als Leiter Qualifizierung und Training das Trainingslager verantwortet, referierte am Nachmittag mit Florian Meyer, Leiter Coaching, zum Thema "Entscheidungen auf dem Platz". Auch Fitness, Athletik, Physiotherapie und medizinische Betreuung standen auf dem Programm. Abgerundet wird das heutige Programm mit einem Vortrag von U 21-Nationaltrainer Kuntz, der das Thema Spielführung, Spieltaktik und Standardsituationen aus Sicht eines Trainers beleuchten wird.

In den kommenden Tagen werden sich die Elite-Schiedsrichter weiterhin mit theoretischen und praktischen Inhalten, wie zum Beispiel Erfahrungen mit Regeländerungen, Referenzszenen und Prozessoptimierungen, auseinandersetzen und austauschen. Zur Einstimmung auf die Rückrunde wird es zum Abschluss des Trainingslagers als Freizeitaktivität ein Fußballturnier im Trainingslager der Elite-Schiedsrichter geben.

[sal]