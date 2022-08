Mit Sieg gegen Mexiko ins WM-Viertelfinale

Die deutschen U 20-Frauen haben bei der WM in Costa Rica den Einzug ins Viertelfinale im abschließenden Spiel der Gruppe B gegen Mexiko heute Nacht (ab 1 Uhr MESZ, live bei FIFA+) in Alajuela in der eigenen Hand. Bei einem Sieg steht die deutsche Mannschaft sicher in der Runde der letzten Acht.

Komplizierter könnte die Rechnung bei einem Remis gegen die Mittelamerikanerinnen werden - dann hinge die Playoffteilnahme vom Ergebnis des Parallelspiels zwischen Kolumbien und Neuseeland ab. Sollten die Südamerikanerinnen nicht verlieren, würde die DFB-Auswahl mit einem Unentschieden ins Viertelfinale einziehen. Bei einem Sieg der Neuseeländerinnen wären drei Teams punktgleich, das Torverhältnis käme zum Tragen. Bei Gleichstand auch hier würde der direkte Vergleich entscheiden, danach die Fair-Play-Wertung und in letzter Instanz das Los. Sollte Deutschland gegen Mexiko verlieren, würde dies das vorzeitige WM-Aus bedeuten.

Peter: "Optimistisch ins letzte Gruppenspiel"

"Das Spiel gegen Mexiko wird eher wieder so wie das erste gegen Kolumbien", sagt DFB-Trainerin Kathrin Peter. "Wir haben uns die Mexikanerinnen im Vorfeld angeschaut und gehen optimistisch ins letzte Gruppenspiel." Zuvor hatte es ein 0:1 gegen Kolumbien und 3:0 gegen Neuseeland gegeben.

Beim Sprung ins Viertelfinale ginge es als Gruppenzweiter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 0.30 Uhr, live auf FIFA+) gegen den Sieger von Pool A. Als Gruppenerster würde am frühen Sonntagmorgen (ab 4 Uhr, live auf FIFA+) der Zweite von Pool A warten, in dem Spanien, Brasilien und Australien um die beiden Playoffplätze kämpfen - Gastgeber Costa Rica ist bereits ausgeschieden.

[dfb]