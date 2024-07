"Women in football": Summit am DFB-Campus am 18. September

Mit Rech, Kumpis und Wülle: Summit für mehr Frauen im Fußball

"Mehr Frauen für das Berufsfeld Fußball begeistern!" - das ist das Ziel des "women in football" Summit, der am 18. September 2024 zum ersten Mal auf dem DFB-Campus stattfindet. Der Deutsche Fußball-Bund, die DFL Deutsche Fußball Liga, die VfB Stuttgart Bildungsakademie und das Internationale Fußball Institut möchten mit dieser Initiative gemeinsam mehr Frauen für das Berufsfeld Fußball begeistern, ihnen einen Einblick in das Fußballbusiness geben, Karrierewege aufzeigen und ihnen die Möglichkeit zum Vernetzen bieten.

Unter anderem werden als Speaker*innen Bianca Rech (Direktorin FC Bayern München Frauen), Nicole Kumpis (Präsidentin Eintracht Braunschweig), Frank Kübler (Gesellschafter der SYNK GROUP GmbH & Co. KG und CEO der Leada AG), Franziska Wülle (Pressesprecherin der Männer-Nationalmannschaft), Dr. Marion Mertesacker (Leiterin Personal bei der DFL) und weitere Persönlichkeiten aus Fußball, Wirtschaft und Politik auf der Bühne stehen und zu verschiedenen Themenbereichen diskutieren.

Auf dem DFB-Campus werden den Teilnehmer*innen dabei verschiedene Keynotes und Paneltalks unter anderem zu den Themenfeldern Arbeitswelt der Zukunft und Karriereplanung – Sichtbarkeit als Erfolgsfaktor sowie Karrierewege von Frauen im Berufsfeld Fußball geboten. Zudem haben alle die Möglichkeit, die Karrieremesse zu besuchen, spannende Vertreter*innen aus dem Fußballbusiness kennenzulernen, sich zu vernetzen und sich so persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln.

Die Veranstaltung richte sich in erster Linie an Frauen, die Interesse haben, beruflich im Fußballbusiness tätig zu werden oder ihre Karriere in dieser Branche weiterentwickeln möchten. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 49 Euro. Interessierte Frauen können sich über diesen Link anmelden.

[dfb]