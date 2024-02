Erste Auflage am DFB-Campus in Frankfurt: 1. Fankongress Frauen-Bundesligen

"Mit Fans für Fans": 1. Fankongress Frauen-Bundesligen veranstaltet

Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Wochenende am DFB-Campus in Frankfurt beim 1. Fankongress Frauen-Bundesligen unter dem Motto "Mit Fans - Für Fans!" dabei. Veranstaltet wurde der Austausch zwischen Fans, Fanvertreter*innen, Fanbeauftragten, sowie dem Verband und seinem Team Fanbelange im Rahmen der Strategie FF 27 Frauen im Fußball.

Beim Come-Together am Samstagabend ließen es sich Sportdirektorin Nia Künzer und DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch nicht entgehen, die Teilnehmer*innen auf dem Campus live zugeschaltet vom Quartier der Nationalmannschaft aus Lyon zu begrüßen. Im Anschluss berichteten die ehemaligen Nationalspielerinnen Sandra Smisek und Doris Fitschen über ihre eigenen Erfahrungen aus Spielerinnensicht und blickten auf das aktuelle Fangeschehen in den Frauen-Bundesligen.

Tags drauf ging es in die Bearbeitung der verschiedenen Themenfelder, die Fans sowie die Fanvertreter*innen und Fanbeauftragten am meisten bewegen und welche zunächst in einer Podiumsdiskussion mit Fan-Aktivistin Helen Breit, MSV Duisburgs Fanbeauftragten Marion Schübel, Teamleiterin DFB-Spielbetrieb Pia Hess und Britta Klose vom DFB-Team Fanbelange aufgegriffen wurden. Die Palette hatte dabei eine große Bandbreite und spannte sich von Spieltagsansetzungen, gelebter Fankultur und professioneller Fanarbeit, über Vernetzung und Selbstorganisation von Fans, Auswärtsfahrten, Vielfalt, Frauen in Führungspositionen, der Medienpräsenz oder dem barrierefreien inklusiven Stadionerlebnis.

Fitschen: "Sehr spannender und fruchtbarer Austausch"

In anschließenden Barcamps - Kleingruppen, in denen Themen besprochen, aufbereitet und Lösungsvorschläge erarbeitet werden - wurde lebhaft und teils kontrovers, immer aber lösungsorientiert diskutiert. Auch Almuth Schult als Gast der Veranstaltung brachte ihre Erfahrung und Perspektive ein. Am Ende waren sich alle Teilnehmer*innen einig, dass der Austausch hilfreich war und der erste Fankongress nicht der letzte gewesen sein soll. Die in den Barcamps erarbeiteten Ansätze werden nun gesammelt und aufgearbeitet, um die nächsten Schritte und konkrete Maßnahmen zu erarbeiten.

Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball, bilanziert: "Es war ein gelungener Auftakt mit einem sehr spannenden und fruchtbaren Austausch sowie vielen Erkenntnisgewinnen. In unserer Strategie FF 27 ist das Thema Fans ein wichtiger Baustein - wir wollen den Dialog mit ihnen ausbauen und intensivieren, um auch diesen Bereich im Sinne der Fans zu entwickeln."

Die Strategie FF 27 ist eine ganzheitliche Strategie für den Frauen- und Mädchenfußball und für Frauen im Fußball von der Breite bis zur Spitze. Zielsetzungen und Handlungsfelder sind unter anderem die Stärkung der Strukturen, die Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung, die Optimierung der Talent- und Spitzenförderung sowie altersgerechte Angebote für Frauen und Mädchen. Außerdem sollen zukünftig mehr Frauen verantwortungsvolle Funktionen in verschiedenen Bereichen des Fußballs übernehmen.

[dfb]