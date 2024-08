Michel leitet Supercup der Frauen

DFB-Schiedsrichterin Fabienne Michel aus Mainz wird am 25. August den Google Pixel Supercup der Frauen zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg in Dresden leiten. Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion ist um 18.15 Uhr (live auf Sport1, MagentaSport und DAZN).

Als Assistentin sind in Dresden Daniela Göttlinger aus Adelsried und Annette Hanf aus Stein im Einsatz. Als Vierte Offizielle fungiert Karoline Wacker aus Lehrensteinsfeld.

Wie auch bei den vergangenen beiden DFB-Pokalfinalendspielen wird der Video Assistant Referee (VAR) eingesetzt. Dr. Riem Hussein aus Bad Harzburg und Franziska Wildfeuer aus Lützen werden an den Bildschirmen sitzen. Da die Infrastruktur im Stadion die Nutzung der Torlinientechnologie nicht zulässt, wird diese am Spieltag nicht zum Einsatz kommen.

Ehrung der "Schiedsrichterin des Jahres"

Im Rahmen des Spiels wird die 29 Jahre alte Fabienne Michel die von Das Örtliche, offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen, gesponserte Trophäe zur DFB-Schiedsrichterin des Jahres 2024 überreicht. In der erstmals unter allen Amateurschiris durchgeführten Abstimmung hatte sich die Mainzerin mit 58 Prozent durchgesetzt.

Fabienne Michel ist seit 2010 DFB-Schiedsrichterin und pfeift seit 2017 in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Sie hat in ihrer Karriere 57 Bundesliga- und 20 DFB-Pokalspiele geleitet. 2023 war sie beim DFB-Pokalfinale in Köln als Schiedsrichterin im Einsatz.

