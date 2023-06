Melanie Behringer wird U 16-Cheftrainerin

Melanie Behringer wird zur neuen Saison Cheftrainerin der U 16-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die bisherige U 16-Assistenztrainerin übernimmt den Posten von Friederike "Fritzy" Kromp, die nun die U 20-Frauen von Eintracht Frankfurt als Chefcoach betreut und dazu die sportliche Leitung des weiblichen Nachwuchses der SGE inne hat.

Behringer, die Olympiasiegerin, Weltmeisterin sowie zweimal Europameisterin wurde und insgesamt 123 Länderspiele für die Frauen-Nationalmannschaft bestritt, ist seit der Saison 2019/2020 im Bereich der U 16- und U 17-Juniorinnen als Co-Trainerin tätig. Unterstützung im Trainer*innenteam wird Behringer vom neuen Duo Nico Schneck und Nikola Ludwig erhalten.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Wir freuen uns, dass wir mit Mel (Melanie Behringer; Anm. d. Red.) eine junge, hochtalentierte Trainerin als Nachfolgerin für Fritzy gewinnen konnten. Seit Beginn ihrer Tätigkeit bei uns haben wir Mel gezielt entwickelt, damit sie bei unseren U-Teams perspektivisch in eine noch verantwortungsvollere Rolle rücken kann. Diesen Schritt sind wir nun gegangen und stolz, dass wir eine verdiente ehemalige Nationalspielerin auf ihrem Weg begleiten können. Mel wird mit ihrer tollen Persönlichkeit, ihren ausgeprägten Fähigkeiten, ihrem riesigen Erfahrungsschatz und ihrer enormen Empathie die Spielerinnen eng begleiten und gemeinsam mit ihrem Team weiterentwickeln."

Behringer: "Ich gehe die Aufgabe mit dem nötigen Respekt an"

Melanie Behringer sagt: "Ich möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bei den Verantwortlichen bedanken. Mein Dank gilt auch Fritzy Kromp, bei der ich über vier Jahre als Co-Trainerin meine Erfahrungen sammeln durfte. Auf meine neue Aufgabe als Cheftrainerin der U 16-Juniorinnen freue ich mich sehr, ich gehe sie aber auch mit dem nötigen Respekt an. Mit meinem Trainerteam möchte ich die Mädels als Mannschaft, aber auch als einzelne Spielerinnen in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung unterstützen."

Behringer wird dabei auf ein erfahrenes Team bauen können. Schneck war zuletzt als Cheftrainer bei den Frauen des MSV Duisburg tätig und stieg mit dem Team in der Saison 2021/2022 in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga auf. Der 35 Jahre alte ehemalige Regionalligaspieler assistierte zuvor Heiko Herrlich zunächst beim SSV Jahn Regensburg und später bei Bayer Leverkusen.

"Verschiedene Trainer*innen-Typen in den Teams vereinen"

Die 23 Jahre alte Ludwig übernahm zur Saison 2022/2023 den Cheftrainerinposten bei den U 17-Juniorinnen der SGS Essen in der B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest und beendet die Saison auf Platz zwei. Ludwig spielte selbst ab der U 15 für die Essener und kam für die deutschen U 16-Juniorinnen dreimal zum Einsatz.

Chatzialexiou: "Mit der Zusammensetzung des U 16-Trainer*innenteams verfolgen wir unseren eingeschlagenen Weg, verschiedene Trainer*innentypen in den Teams zu vereinen. Nico bringt mit seiner Vergangenheit bei Bayer 04 Leverkusen bei den Männern und MSV Duisburg bei den Frauen einen unheimlichen Erfahrungsschatz als Trainer auf dem höchsten Niveau ein und wird den Spielerinnen authentisch vermitteln können, was es braucht, um auf dem absoluten Toplevel anzukommen. Nikola hingegen ist eine junge, äußerst talentierte Trainerin, die in ihrem Alter schon unheimlich viel erlebt hat. Sie hat einen ausgezeichneten Ruf, und wir sind froh, sie für unseren gemeinsamen Weg begeistert zu haben."

