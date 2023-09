Live bei Sky: Schweers lost Achtelfinale aus

Das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen wird am Montag, 18. September (ab 21 Uhr), im Rahmen der Google Pixel Frauen-Bundesliga-Highlightshow "Nachspielzeit" ausgelost. Ex-Nationalspielerin Verena Schweers fungiert dabei als Losfee, Ziehungsleiterin ist Mirka Derlin, die Schiedsrichterin des Jahres 2023. Die Auslosung wird live auf Sky Sport Mix sowie dem frei empfangbaren Livestream auf skysport.de gezeigt.

Nach den ersten beiden Spieltagen der zweiten Runde am vergangenen Wochenende stehen 15 Teams für die Auslosung des Achtelfinals bereits fest. Highlight war die Partie am Millerntor, die der HSV mit 7:1 über St. Pauli vor 19.710 Fans für sich entschieden hat. Der 1. FC Nürnber, Aufsteiger in die Google Pixel Frauen-Bundesliga, unterlag Zweitligist Carl Zeiss Jena mit 0:1. Die zweite Pokalrunde findet ihren Abschluss am Mittwoch, 13. September (ab 18.30 Uhr), mit dem Spiel Hegauer FV gegen Eintracht Frankfurt. Die Eintracht-Frauen lösten am Samstag mit einem 5:4 im Elfmeterschießen ihr Ticket für die zweite Qualifikationsrunde der Women's Champions League.

Derlin ist Ziehungsleiterin

Mirka Derlin wurde 2006 DFB-Schiedsrichterin und kommt in ihrer Laufbahn auf insgesamt 169 Spiele in der Frauen-Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga. Besonderer Höhepunkt ihrer Karriere war das DFB-Pokalfinale der Frauen 2021 in Köln. Derlin beendete ihre aktive Karriere nach der Saison 2022/2023, ist allerdings noch Mitglied des Fachkompetenzteams der DFB-Schiedsrichterinnen.

Verena Schweers gewann den DFB-Pokal als Spielerin des VfL Wolfsburg selbst dreimal (2013, 2015, 2016) und wurde zweimal - ebenfalls mit Wolfsburg - Deutsche Meisterin (2013 und 2014). Für Deutschland spielte die heute 34-Jährige insgesamt 47-mal.