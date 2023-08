Live auf Sky: Eta Losfee, Lingor Ziehungsleitung

Die zweite Runde im DFB-Pokal wird am Dienstag, 15. August im Anschluss an das letzte Duell der ersten Runde zwischen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr, live auf Sky Sport) ausgelost. Marie-Louise Eta, Co-Trainerin der U 19-Junioren von Union Berlin, fungiert dabei als Losfee. Ziehungsleiterin ist die zweifache Welt- und Europameisterin Renate Lingor. Die Auslosung wird live auf Sky Sport sowie dem frei empfangbaren Livestream auf skysport.de gezeigt.

Für die Partie gegen den Zweitligisten ziehen die Holstein-Frauen ins Holstein-Stadion. Tickets für das Pokalspiel können über den Online-Ticketshop gekauft werden. Vor dem Duell zwischen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach treten 30 weitere Teams in 15 Partien um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokal an. Unter anderem treffen am Sonntag (ab 14 Uhr) der FC Ingolstadt und der FC Carl Zeiss Jena im Zweitliga-Duell aufeinander. Die erste Runde findet am kommenden Wochenende vom 12. bis zum 15. August 2023 statt.

Finale am 9. Mai in Köln

Die zweite Runde wird zwischen dem 9. und dem 11. September 2023 ausgespielt. Für die Achtelfinal-Partien ist der Zeitraum zwischen dem 25. sowie 26. November 2023 vorgesehen. Das Viertelfinale folgt vom 5. bis zum 7. März 2024, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 30. und 31. März 2024 ansteht. Das Endspiel wird am 9. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt) im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.

