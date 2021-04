Lina Magull: "Riesenlob an die Mannschaft"

Beim 5:2 (1:0) gegen Australien zeigte Lina Magull eine umsichtige und starke Leistung, führte die vielen Jungen in der Frauen-Nationalmannschaft als erfahrene Spielerin auf dem Feld. Im zweiten Länderspiel gegen Norwegen am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) kommt ein ganz anderer Gegner in die BRITA-Arena nach Wiesbaden. In der heutigen digitalen Medienrunde stellte sich die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München den Fragen der Journalist*innen. DFB.de hat mitgeschrieben.

Lina Magull über…

... die starke Leistung gegen Australien: Im Nachhinein war ich selbst überrascht, wie gut das funktioniert hat. Der Tag an sich war schon sehr kurios, es war lange nicht klar, ob wir überhaupt spielen können und wie die Aufstellung aufgrund der zahlreichen Ausfälle aussieht. Von daher sind wir mit der Devise reingegangen: Lasst uns einfach Spaß haben. Auf dem Platz hat es sich dann auch super angefühlt und totalen Spaß gemacht. Vor allem die Neulinge haben sich sehr gut eingefügt. Ein Riesenlob an die komplette Mannschaft!

... die Bewertung des Sieges: Man muss natürlich bedenken, dass Australien seit einem Jahr kein Spiel mehr bestritten hat. Trotzdem standen bei ihnen viele erfahrene Spielerinnen auf dem Platz. Wir haben das als relativ unerfahrene Mannschaft richtig gut gemacht, deshalb schätze ich den Sieg hoch ein.

... die zahlreichen Debütantinnen: Wenn du zum ersten Mal das Nationaltrikot trägst, ist natürlich auch immer ein gewisser persönlicher Druck vorhanden. Davon war dann aber auf dem Platz wenig zu spüren, das hat mich beeindruckt.

... die Leistung der Australierinnen: Sie haben sehr gut begonnen und kamen mit viel Power in das Spiel. Dann haben sie aber schnell gemerkt, dass heute gegen uns nicht viel möglich ist. Ich glaube, deswegen kann man hier unsere Leistung auf jeden Fall in den Vordergrund stellen. Wir haben das sehr gut gelöst.

... Kapitänin Sara Däbritz, die ihr 75. Länderspiel absolvierte: Ich bin seit Jahren ein Riesenfan von Sara Däbritz und spiele sehr gerne mit ihr zusammen. Sie hat sich in Paris nochmal enorm gesteigert und bewiesen, dass sie diese Herausforderung bei einem ausländischen Klub meistern kann. Sie ist sehr robust und gewinnt viele Defensivzweikämpfe. Für sie war es sicherlich gegen Australien sehr schön, das 75. Länderspiel mit der Binde und mit so einer Leistung zu absolvieren.

... das Spiel gegen Norwegen: Sie sind ein sehr gut eingespieltes Team. Die Erwartungen an uns sind nach dem Sieg natürlich sehr hoch, aber wir wollen einfach wieder mit der gleichen Spielfreude starten. An der Leistung gegen Australien werden wir gemessen, aber das können wir auch gegen Norwegen auf den Platz bringen.

... die "neue Achse" Frohms, Hegering, Maier, Däbritz, Magull: Trotz der Ausfälle hatten wir auch erfahrene Spielerinnen in allen Mannschaftsteilen auf dem Platz. Das ist vor allem für die jungen Spielerinnen wichtig, sie können sich an uns orientieren und wir können vorangehen. Vor allem Marina Hegering war wieder eine Maschine, sie strahlt eine große Ruhe aus.

[dfb]