#LetsTalkPeriods: DFB und o.b. setzen gemeinsames Zeichen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die renommierte Tampon-Marke o.b.® haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ein starkes Zeichen für die Enttabuisierung der Menstruation zu setzen. Diese wegweisende Partnerschaft konzentriert sich auf die Frauen-Nationalmannschaft, wobei die Spielerinnen eine zentrale Rolle bei der Förderung offener Gespräche über die Menstruation und den Abbau von Vorurteilen und Tabus einnehmen sollen.

Die Marke o.b.® steht seit mehr als 70 Jahren für höchste Qualität. Mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung zielt o.b.® darauf ab, innovative Produkte bereitzustellen, die einen zuverlässigen, komfortablen und sicheren Menstruationsschutz in allen Lebenslagen für Menstruierende zu bieten. Als deutscher Marktführer im Bereich Tampons ist o.b.® stolz darauf, nun auch die Frauen-Nationalmannschaft als Sponsoringpartner zu unterstützen.

"Frauen-Nationalmannschaft dient als Vorbild"

Die Enttabuisierung der Periode ist das zentrale Thema der Partnerschaft zwischen o.b. und DFB. Menstruation ist ein natürlicher Bestandteil des Lebens jeder Menstruierenden, einschließlich professioneller Sportlerinnen. Der DFB und o.b.® sind fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, offene Gespräche über die monatliche Blutung zu führen und die damit verbundenen Vorurteile und Tabus abzubauen. Durch die gemeinsam geschaffene Plattform und durch die damit verbundene aktive Thematisierung soll auf das Thema Menstruation im, aber auch außerhalb des sportlichen Kontextes aufmerksam gemacht werden.

"Die Frauen-Nationalmannschaft steht nicht nur für sportliche Exzellenz, sondern dient auch als Vorbild für Millionen von Menschen, insbesondere auch für Sportlerinnen", sagt Dr. Holger Blask, Geschäftsführer Marketing, Vertrieb & Events der DFB GmbH & Co.KG. "Deshalb freuen wir uns, o.b.® an unserer Seite zu haben, um gemeinsam zur Enttabuisierung des Themas Menstruation im Sport beizutragen."

"Zur Enttabuisierung der weiblichen Periode beitragen"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir freuen uns, mit o.b.® einen weiteren starken Partner an der Seite der Frauen-Nationalmannschaft zu haben. Der weibliche Zyklus ist selbstverständlich ein spezielles, noch weiter zu erforschendes Thema im Leistungssport, mit dem auch wir uns bei der Nationalmannschaft sowie in der DFB-Akademie befassen. Leider wird ein offener Umgang mit dem Thema noch oft gehemmt. Wir hoffen daher, mit dieser Partnerschaft ebenfalls zu Enttabuisierung der weiblichen Periode beizutragen."

"Gemeinsam mit den Top-Fußballerinnen des DFB setzen wir von o.b.® ein klares Zeichen für einen offenen Austausch zur Menstruation. Es ist längst an der Zeit, ungehemmt darüber zu sprechen, denn die Periode ist ein vollkommen natürlicher Prozess, der Menstruierende über mehrere Jahrzehnte begleitet. Mit der Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes an unserer Seite können wir dem wichtigen gesellschaftlichen Engagement jetzt noch mehr Ausdruck verleihen – gemeinsam zeigen wir der Tabuisierung im Umgang mit der Menstruation die Rote Karte", sagt Elke Kurscheid, Head of o.b.®, Central Europe.

#LetsTalkPeriods sorgt für maximale Aufmerksamkeit

Die beiden Partner haben sich zugesichert, auch in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, das Thema der Enttabuisierung der Periode noch breiter und tiefgründiger zu beleuchten, beispielsweise durch öffentlichkeitswirksame Formate wie Roundtables, Konferenzen oder Vorträge.

Die Nationalspielerinnen werden an einer von o.b.® entworfenen Mediakampagne teilnehmen: Um Frauen wie Männer im offenen Dialog mit der Menstruation zu bestärken, hat die Marke vielfältige Maßnahmen geplant, die sich über alle Kanäle erstrecken und an das bereits bestehende Engagement anknüpfen. Für maximale Aufmerksamkeit und den nötigen Wiedererkennungswert sorgt der Hastag #LetsTalkPeriods - das verbindende Elemente zwischen all den Aktivitäten.

[dfb]