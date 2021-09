Leadership-Programm: Modul in Malente

Am vergangenen Wochenende trafen sich 16 Teilnehmer im Uwe Seeler Fußball Park in Malente zum zweiten Modul des Leadership-Programms für Menschen mit Fluchterfahrung. Das zweite Modul des Programms, das im Rahmen der Initiative "2:0 für ein Willkommen" von der DFB-Stiftung Egidius Braun zusammen mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration umgesetzt wird, behandelte das Thema Vereinsmanagement und Verbandsstrukturen. Zu einem Gastvortrag reiste der frühere Bundesliga-Manager Willi Lemke an.

Ziel des Programms ist es, engagierten Menschen mit Fluchterfahrung zu ermöglichen, ein verantwortungsvolles Ehrenamt in einem Fußballverein zu übernehmen. Das Leadership-Programm basiert dabei auf einem Tandem-Prinzip, bei dem ein Mentor und ein Mentee gemeinsam als Team das Programm durchlaufen. Die Inhalte werden durch Experten der Führungs-Akademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vermittelt. Eingebettet ist das Programm in die Initiative "2:0 für ein Willkommen", die seit März 2015 durch die DFB-Stiftung Egidius Braun und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration realisiert wird.

Schwerpunktthema in Malente: Vereinsmanagement

Das zweite Modul legte den Fokus auf die Vermittlung von Wissen rund um das Vereinsmanagement: Was ist der Zweck eines Vereins? Wie gründe ich einen Verein? Was wird durch eine Satzung geregelt? Welche Gremien und welche ehrenamtlichen Führungspositionen gibt es im Verein? In verschiedenen Übungen und Planspielen konnten die Teilnehmenden das theoretische Wissen in geschützter Umgebung ausprobieren und fiktiv eigene Vereine gründen. Verdeutlicht wurden die Inhalte durch einen Vortrag von Fabian Thiesen vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV). Thiesen berichtete über die Verbandsstrukturen und das Verhältnis zwischen Verein und Verband sowie das Zusammenspiel zwischen Ehren- und Hauptamt im Sport.

Die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse sollen in den kommenden Wochen durch konkrete Übungen weiter erprobt und vertieft werden. Regelmäßig stattfindende Mentoring-Gespräche sowie Online-Seminare zwischen den Präsenzveranstaltungen unterstützen dabei den regelmäßigen Austausch der Experten der Führungs-Akademie des DOSB mit den Mentoren und Mentees.

Willi Lemke zu Besuch im Uwe Seeler Fußball Park

Neben dem Vortrag von Fabian Thiesen kam Willi Lemke, bis Dezember 2016 Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung und zuvor lange Jahre Manager des SV Werder Bremen, nach Malente. Lemke, der dem Kuratorium der DFB-Stiftung Egidius Braun angehört, sprach knapp eineinhalb Stunden mit den Teilnehmenden über die Werte des Sports, Herausforderungen und Ziele. "So einen Menschen wie Willi habe ich noch nie kennengelernt. Was er uns erzählt hat, hat mich noch mehr motiviert, Verantwortung in meinem Verein zu übernehmen", so ein Teilnehmer.

Neben Willi Lemke und Fabian Thiesen war auch Andy Watzlawczyk zu Gast beim Seminar. Der SHFV-Koordinator für soziale Projekte und Inklusion zeigte die verschiedenen Wege und Methoden auf, wie der Fußballverein einen wichtigen Beitrag zu Inklusion und Vielfalt leisten kann. Dabei wurden den Teilnehmenden unter anderem Walking Football und Inklusionsturniere vorgestellt, bei denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Fußball spielen, Erfahrungen austauschen und sich miteinander vernetzen können.

Mit den Impulsen aus Malente geht es Anfang November mit dem dritten Modul des Leadership-Programms für Menschen mit Fluchterfahrung weiter. Dann treffen sich die Teilnehmer in der Sportschule Duisburg-Wedau und bearbeiten das Thema "Führung".

