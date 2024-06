Last-Minute-Jubel in Frankfurt

Ein 1:1-Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlt. Der Jubel zum Ausgleichstreffer war wohl noch im nahegelegenen DFB-Campus in Frankfurt-Niederrad zu hören. Fülle köpft uns in der Nachspielzeit gegen die Schweiz zum Gruppensieg. "Das war genauso geil wie Neuville 2006 gegen Polen", sagt Fan-Club-Mitglied Sebastian aus Paderborn.

Bereits in den Mittagsstunden erstrahlte Frankfurt in schwarz-rot-gold. Ob bei der Schifffahrt auf dem Main oder dem Fan-Meeting-Point am Opernplatz. "Die Stimmung war überragend", schwärmt Dieter, der aus dem Emsland anreiste. "Die Gemeinschaft hier beim Fan Club Nationalmannschaft ist toll." Unter die Fans am Opernplatz mischte sich auch Saxophonspieler Andre Schnura, der den Massen am Fan-Meeting-Point ordentlich einheizte.

Begeistert von der Atmosphäre zeigt sich Dirk aus Nürnberg: "Solche Angebote sind für uns Fans Gold wert. Besser kann man sich nicht aufs Spiel einstimmen." Während vor der Bühne getanzt, gesungen und gelacht wurde, nahmen die Schlangen am Rande des Opernplatzes vor Schnellzeichner Carsten Mell immer weiter zu, der die deutschen Fans im Minutentakt kostenlos portraitierte. Ob mit Erinnerungszeichnung, Spieltags-Pin oder angekratzter Stimme ging es Richtung Stadion.

Dort wurden die deutschen Anhänger bis zur Nachspielzeit auf die Folter gespannt. Dann die Flanke von David Raum auf Niclas Füllkrug. Der Rest ist Ekstase. Gruppenerster. Achtelfinale in Dortmund. An einem Samstagabend. Fan-Club-Mitglied Patrick freut sich jetzt schon: "Das wird geil. Egal welcher Gegner kommt."