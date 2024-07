Länderspieltrip nach Hannover gewinnen

Unsere DFB-Frauen treffen am 16. Juli in Hannover im letzten Gruppenspiel der EM-Qualifikation auf Österreich. Mit ein bisschen Glück hast du die Chance, bei der Vorbereitung auf die Partie hautnah dabei zu sein. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost einen seiner Fan-tastic Moments inklusive Meet & Greet mit einer Nationalspielerin, An- und Abreise, Tickets sowie zwei Übernachtungen.

Der Fan-tastic Moment beginnt für dich und eine Begleitung deiner Wahl bereits am 15. Juli – also einen Tag vor dem EM-Qualifikations-Spiel gegen Österreich. Zur perfekten Einstimmung auf die Begegnung sind zwei Plätze bei der Pressekonferenz, die sonst nur den fragenden Journalist*innen vorbehalten sind, für euch reserviert. Außerdem dürft ihr beim Abschlusstraining dabei sein. Welche Nationalspielerin beim Meet & Greet dabei sein wird? Lasst euch überraschen! Die An- und Abreise mit Übernachtung zu eurem Fan-tastic Moment sowie zwei Tickets für das Spiel legt der Fan Club Nationalmannschaft noch obendrauf.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Das Gewinnspiel läuft bis zum 7. Juli 2024. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[hw]