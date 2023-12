Kommission Fans ruft zur Deeskalation auf - AG Stadionsicherheit gegründet

Die jüngsten Gewaltvorfälle in den Stadien beschäftigen den deutschen Fußball und seine zuständigen Gremien. Die Kommission Fans und Fankulturen hat sich angesichts der Ereignisse der vergangenen Wochen intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Die Kommission will hierzu Impulse entwickeln und ihre Expertise zu der Frage bündeln, welche Maßnahmen zu einer Beruhigung und langfristigen Verbesserung der Situation führen können. Die Kommission hofft, dass alle Beteiligten wieder zurück zu Versachlichung und Dialog kommen.

Dr. Martin Fröhlich, Vorsitzender der Kommission, betont: "Wir betrachten die jüngsten gewaltsamen Auseinandersetzungen mit großer Sorge. Wir sehen seit der Corona-Pandemie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen schnell eskalierende Konflikte. Alle Mitglieder der Kommission sind sich einig, dass Gewalt bei Fußballspielen fehl am Platz ist. Jeder Vorfall muss individuell betrachtet und von den Beteiligten lokal aufgearbeitet werden. Ziel muss es sein, in den kommenden Tagen und Wochen zu deeskalieren und Wiederholungen zu verhindern. Alle sind aufgerufen, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und ihren Beitrag zu leisten - nur so kann die Fankultur, für die der deutsche Profifußball über die Grenzen hinaus beachtet und mitunter beneidet wird, aufblühen."

Auch das DFB-Präsidium beschäftigte sich am heutigen Donnerstag mit den jüngsten Gewaltvorfällen. Die per Beschluss eingesetzte AG Stadionsicherheit soll zielführende Maßnahmen zur Eindämmung von Gewaltvorfällen und Pyrotechnik in den Stadien erarbeiten. Die Arbeitsgruppe wird sich aus jeweils zwei Personen des DFB-Präsidiums, der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur, der Kommission Fans und Fankulturen, der DFB-Sportgerichtsbarkeit und des Bereichs Fanangelegenheiten (DFB, DFL) sowie je einem Klubvertreter aus Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga zusammensetzen. Bei Bedarf ist vorgesehen, Vertretungen weiterer Interessensgruppen hinzuzuziehen.

Die AG steht unter der Leitung der Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur des DFB. Die Arbeitsgruppe Stadionsicherheit war auf Initiative von DFB-Vizepräsident Thomas Bergmann und Steffen Schneekloth, dem stellvertretender Sprecher des Präsidiums der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, angestoßen worden.

Thomas Bergmann sagt: "Unser gemeinsames Bestreben ist es, Lösungen zu finden, die zu einer erheblichen Entspannung führen. Ziel ist ein stimmungsvolles und gleichzeitig sicheres, friedliches Stadionerlebnis für alle. Dabei werden wir alle Maßnahmen hinterfragen und setzen auf den Dialog mit allen Beteiligten."

[dfb]