Kimmich: "Wir möchten gewinnen, um im Flow zu bleiben"

Die deutsche Nationalmannschaft ist gestern im Team Base Camp in Herzogenaurach eingetroffen, um dort in die unmittelbare Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft zu starten. Joshua Kimmich spricht über den EM-Test am Montag (live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de) gegen die Ukraine, die Stimmung im Team und den adidas Home-Ground. DFB.de hat mitgeschrieben.

Joshua Kimmich über...

... die vielen Fans beim Training: In Jena war es toll zu sehen, dass so viele Menschen da waren. Die Stimmung war überragend. Genauso beim Empfang gestern in Herzogenaurach, wo die Fans im strömenden Regen ausgeharrt haben. Man kann sehen, dass die Menschen bereit sind und eine Stimmung aufkommt Das ist auf jeden Fall eine sehr große Motivation für uns.

... den Wert des Tests gegen die Ukraine: Wir versuchen unsere Abläufe auf den Platz zu bringen. Es hat im Training geholfen, dass die Jungs aus Leverkusen und Barcelona dazugestoßen sind. Für uns ist es natürlich schade, dass noch vier Spieler fehlen. Alles steht und fällt mit dem Gewinnen: Man hat nach der Länderspielreise im März gesehen, dass uns die beiden Siege sehr gutgetan haben und dadurch die Stimmung gekippt ist. Dementsprechend wollen wir das Spiel gegen die Ukraine unbedingt gewinnen, um im Flow zu bleiben und diese positive Stimmung aufrecht zu erhalten.

... den Home-Ground: Ich habe nicht lange gebraucht, um mich hier einzuleben, es gibt jetzt auch einen Platz, der direkt neben unseren Zimmern ist. Die Bedingungen sind überragend, wir können uns hier top vorbereiten.

... seine Position als Rechtsverteidiger: Als Rechtsverteidiger ist das Anforderungsprofil anders als auf der Sechs. Ich habe die Position aber auch schon oft gespielt, entsprechend habe ich mich schnell wieder zurechtgefunden. Natürlich hat man andere Abläufe und probiert sich optimal vorzubereiten.

... den Vorteil einer gleichen Startelf: Es hat uns im März gutgetan, zweimal mit der gleichen Elf zu beginnen, weil nur so Abläufe auf dem Platz entstehen. Natürlich kann auch mal den ein oder anderen ersetzen der ausfällt. Dann ist es wichtig, dass wir das als Mannschaft kompensieren. Wir können jeden Spieler ersetzen, das ist wichtig. Wir müssen als Team funktionieren, um Siege einzufahren.

... den Stellenwert des Eröffnungsspiels: Ich habe schon mehrfach erwähnt, wie wichtig das erste Spiel bei einem Turnier ist. Es ist schon so, dass in unserem Fall die Stimmung vom ersten Spiel stark abhängt. Wir müssen zusehen, dass wir das Spiel gewinnen, denn nur das sorgt für eine sehr gute Stimmung. Wenn du nicht gewinnst, sind die Gedanken und der Druck direkt wieder da. Deshalb voller Fokus auf die Testspiele und dann versuchen wir das erste Spiel bei der EM zu gewinnen.

... die aktuelle Stimmung im Team: Die Stimmung ist positiv, das liegt aber natürlich auch daran, dass wir im März zweimal gewonnen haben. Ich hoffe, dass es auch nach dem Montag so bleibt, denn die Stimmung hängt vom Gewinnen hab und die wollen wir zur EM mitnehmen.

... Robert Andrich: Ich finde, er hat das zuletzt im Mittelfeld gut gemacht mit Toni Kross, die beiden haben sich gut ergänzt. Man merkt, dass er mit Leverkusen in dieser Saison in einer spielstarken Mannschaft unterwegs war. Er bringt spielerische Qualität mit und kann uns durch mehrere Stärken helfen.

... das Comeback von Manuel Neuer: Es ist eine unglaubliche Leistung, die er vollbracht hat. Besonders die Art und Weise, wie er zurückgekommen ist. Auch in dieser Saison beim FC Bayern hatte er unfassbare Aktionen, das gibt einem auf dem Platz ein unglaublich gutes Gefühl.

[dfb]