David Raum: "Wir wissen, was wir können und sind sehr selbstbewusst"

Kimmich: "Spanien mal wieder in einem Turnier schlagen"

Viertelfinale gegen den dreimaligen Europameister Spanien: Die Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft ist am Freitag (ab 18 Uhr, live bei MagentaTV und in der ARD) in Stuttgart anspruchsvoll. Die Außenverteidiger Joshua Kimmich und David Raum sprechen darüber.

Joshua Kimmich über...

...das Viertelfinale: Man muss sagen, dass Spanien bisher den stabilsten Eindruck macht. Sie haben alle Spiele sehr souverän gewonnen, es wird ein harter Brocken für beide Teams. Es wird ein gutes Spiel, auf das sich jeder neutrale Fan sehr freuen kann. Es gibt einfachere Lose, aber wenn man das Turnier gewinnen will, führt sowieso kein Weg an Spanien vorbei. Man freut sich auf diese Spiele, wo es im höchsten Niveau zur Sache geht. Sie haben zwei gute Jungs auf den Außen. Wir müssen versuchen, als Team Lösungen zu finden, zum einen oder anderen Eins-gegen-Eins wird es sicher kommen.

...die Turnierhistorie gegen Spanien: Wir wollen die Spanier in einem Turnier mal wieder schlagen. Das ist absolut unser Ziel: Weiterzukommen. Man möchte sein eigenes Kapitel, seine eigene Geschichte schreiben.

...die Spielweise: Beide Mannschaften definieren sich über Ballbesitz. Aber andere Aspekte werden auch wichtig sein: Dynamik, Mut, Wucht. Der Heimvorteil wird hoffentlich da sein von den Rängen. Das spürt man auf dem Platz als Mannschaft, wenn die Unterstützung der Fans da ist. Wir sind verantwortlich dafür, die Fans mitzunehmen. Der Kopf wird sicherlich auch mit entscheidend sein. Jeder einzelne muss eine Topleistung bringen, wir dürfen nicht vergessen, selber Fußball zu spielen. Die Spanier sind es nicht gewohnt, gegen einen Gegner zu spielen, der auch den Ball haben will.

David Raum über...

...Gegner Spanien: Lamine Yamal und Nico Williams sind zwei Topspieler, aber nicht nur diese zwei. Die gesamte spanische Mannschaft ist brutal besetzt. Die beiden sind zwei Dribbler, wir werden vor eine Aufgabe gestellt werden. Man schaut sich natürlich vorher die Spieler an, was die Jungs für Ideen haben. Richtig ausrechenbar sind die nie, aber wir werden uns einen guten Plan einfallen lassen. Wir wissen, was wir können und sind sehr selbstbewusst.

...seine Flanken: Ich gehe nicht in Spiel und probiere gezielt, Gegner abzuschießen, eher den Kopf oder Fuß eines Mitspielers zu finden.

...das Duell mit Maximilian Mittelstädt: Am Ende sind wir beide super Linksverteidiger, haben beide eine super Saison gespielt. Maxi hat die ersten beiden Spiele eine super Leistung gezeigt, wir machen es dem Trainer sehr schwer. Es ist perfekt, wenn der Trainer rotieren kann, denn die Qualität stimmt. Ich habe Maxi gepusht und er pusht jetzt mich. Wenn der Trainer am Ende vor einer schweren Entscheidung steht, haben wir alles richtig gemacht.

[dfb]