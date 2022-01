Kimmich: "Am Ende auch Titel gewinnen"

Joshua Kimmich ist der Nationalspieler des Jahres 2021. Im DFB.de-Interview spricht der 26 Jahre alte Profi von Meister FC Bayern München über die Wahl des Fan Club Nationalmannschaft, das abgelaufene Länderspieljahr und die Ziele für 2022.

DFB.de: Herr Kimmich, 2021 hatte viele Facetten: Das gesamte Jahr war von der Corona-Pandemie geprägt, im Sommer gab es dennoch eine paneuropäische Europameisterschaft, bei der für das DFB-Team leider schon im Achtelfinale Endstation war. Im Anschluss übernahm ein neuer Bundestrainer das DFB-Team, der Neustart ist mit sieben Siegen geglückt. Da Sie für Ihre kreativen Wortschöpfungen bekannt sind: Welchen Hashtag würden Sie dem Länderspieljahr 2021 geben?

Joshua Kimmich: #believeinyourself

DFB.de: Jetzt noch mal etwas ausführlicher, bitte: Wie ordnen Sie das abgelaufene Jahr ein?

Kimmich: Wir haben uns mit der Europameisterschaft generell viel vorgenommen und mussten leider enttäuscht schon im Achtelfinale die Segel streichen. Das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten und was auch in der Mannschaft an Potenzial drin war. Das hat sicher den Gesamteindruck für das Jahr 2021 mit der Nationalmannschaft geprägt. Aber die Entwicklung des Teams und die letzten Spiele haben gezeigt, in welche Richtung es gehen kann und - ich bin mir sicher - auch weiter gehen wird.

DFB.de: Nun sind sie Nationalspieler des Jahres geworden. Was bedeutet Ihnen diese erneute Auszeichnung der Fans, die Sie nach 2017 zum zweiten Mal zum Besten der Besten gewählt haben?

Kimmich: Eine richtig schöne Auszeichnung, weil sie von den Fans kommt, das ehrt einen. Und dafür möchte ich mich auch aufrichtig bedanken.

DFB.de: Ausgezeichnet war 2021 auch der Neustart der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick. Stolze sieben Siege aus den ersten sieben Spielen bedeuten einen neuen Auftaktrekord. War das nicht nur ein versöhnlicher, sondern auch ein vielversprechender Jahresabschluss?

Kimmich: Eindeutig, und daran müssen wir weiter nahtlos anknüpfen, damit wir Deutschland mit der Nationalmannschaft vertreten, so gut es geht. Egal, ob bei der Weltmeisterschaft, in der Nations League oder in Freundschaftsspielen. Wir müssen alles daransetzen, unsere Ziele zu erreichen, damit wir am Ende von 2022 auf ein sportlich erfolgreicheres Jahr zurückblicken können.

DFB.de: 2021 ist Geschichte - ein Jahr, das Geschichte schreiben wird, hat begonnen. 2022 wird zum ersten Mal eine WM im Winter gespielt. Was trauen Sie sich und ihren Teamkollegen bei der Weltmeisterschaft in Katar zu?

Kimmich: Es geht um eine Weltmeisterschaft, und ich möchte gerne jede sich bietende Chance bestmöglich ergreifen und nutzen, sprich: am Ende auch Titel gewinnen. Das ist uns die letzten Male nicht gelungen, und hier gilt es definitiv auch, etwas gutzumachen. Wir haben unheimlich viel Potenzial, das müssen wir endlich auf den Platz bringen.

