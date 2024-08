Kathrin Peter nominiert Kader für U 20-WM

Der Kader für die U 20-Weltmeisterschaft der Frauen vom 31. August bis 22. September steht. Cheftrainerin Kathrin Peter hat sich für 21 Spielerinnen entschieden, mit denen sie die Reise zur WM nach Kolumbien antritt. Darunter sind Talente, die schon beim FC Bayern München, bei Eintracht Frankfurt, dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim Erfahrungen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gesammelt haben.

"In diesem Kader steckt sehr viel Potenzial", sagt Peter über ihr Aufgebot für Südamerika. Den Kader zeichnen "viele individuelle Qualitäten und starke Mentalität" aus, aber auch als Team seien die U 20-Frauen "zusammengewachsen und bereit, gemeinsam Großes zu leisten".

Die deutsche Mannschaft greift am 1. September (ab 22 Uhr MESZ) gegen Venezuela ins Geschehen ein. Am 5. September (ab 0 Uhr MESZ) folgt das Duell mit Nigeria, das letzte Gruppenspiel bestreitet das DFB-Team am 7. September (ab 22 Uhr MESZ) gegen Südkorea. Die U 20-Frauen spielen alle Duelle im El Techo Stadion in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá, FIFA+ überträgt alle Partien live.