Kantersieg: U 19-Frauen besiegen Norwegen

Die deutschen U 19-Frauen haben den nächsten Sieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde eingefahren. Gegen Norwegen gewann die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter im finnischen Vantaa 4:0 (3:0).

Das deutsche Team kam gut in die Partie und zeigte sich bereits früh in der Offensive. Durch einen Treffer von Lisa Baum in der 36. Minute belohnte sich die deutsche Auswahl für das gute Spiel. Vor der Pause konnten sich auch noch Alara Sehitler (38.) und Melina Reuter (39.) in die Torschützinnenliste eintragen.

Im zweiten Durchgang machte das DFB-Team genau dort weiter, wo es im ersten Durchgang aufgehört hatte. Melina Reuter erzielte in der 48. Minute den Doppelpack - 4:0 für Deutschland. Die U 19-Frauen verwalteten das Ergebnis bis zum Schluss souverän.

"Wir haben heute über 90 Minuten dominiert"

"Ich bin sehr stolz auf die Mädels", sagte Peter nach der Partie. "Wir haben heute über 90 Minuten dominiert und bei -14 Grad eine super Leistung gezeigt. Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft."

Bereits am Dienstag (ab 12 Uhr) trifft das deutsche Team dann noch auf Finnland. Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 19-EURO 2024 nach Litauen.

[dfb]