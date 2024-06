Julian Nagelsmann: "Wir wollen die Fans träumen lassen"

Mit einer reifen Leistung hat die deutsche Nationalmannschaft auch das zweite Spiel der EURO 2024 im eigenen Land gewonnen. Das Nagelsmann-Team ließ nach dem furiosen 5:1 gegen Schottland am Freitag in Stuttgart ein souveränes 2:0 gegen Ungarn folgen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nach der überzeugenden Vorstellung über die Leistung, die Einstellung seiner Mannschaft und die Euphorie im Land gesprochen.

Frage: Herr Nagelsmann, die Fans singen schon vom Finale in Berlin. Ist Ihnen klar, was Sie jetzt schon angerichtet haben?

Julian Nagelsmann: Ich singe nicht mit, ich muss meinen Job machen. Aber die Atmosphäre finde ich super, es herrschte eine geniale Stimmung schon vor dem Spiel. Beim Fanmarsch am Hotel vorbei waren extrem viele Menschen, auch beim Einsteigen in den Bus. Das gibt ein gutes Gefühl - auch, als im Stadion während des Spiels die Nationalhymne gesungen wurde. Das war ein emotionaler Moment, das hilft. Wir haben den Spielern Bilder aus Hamburg gezeigt, dort waren viele Fans auf den Straßen, das freut uns. Die Fans dürfen alle träumen, unser Job ist es, sie weiter träumen zu lassen.

Frage: Was hat Ihnen besonders gut gefallen bei Ihrer Mannschaft gegen Ungarn?

Nagelsmann: Es war ein hartes Spiel. Es gab Momente, die wir überstehen mussten. Das brauchen wir auch, es ist ein Reifeprozess. Wir mussten weite Wege verteidigen und uns den Gegner zurecht legen, mit Lust zu leiden. Das haben wir geschafft, die Mannschaft hat einfach einen guten Geist.

Frage: Ilkay Gündogan ist der Man of the Match. Wie haben Sie ihn gesehen?

Nagelsmann: Ilkay hat sehr viel gearbeitet, sehr viel Kontakt mit uns außen gehabt und versucht, das Spiel zu lenken. Er hat es extrem clever gemacht. Wir müssen ihm alle mehr vertrauen in diesem Land. Er hat extreme Erfolge gefeiert, ist einer der besten Spieler bei Manchester City gewesen und hat auch in Barcelona eine gute Saison gespielt. Heute hat er ein super Spiel gemacht und ein tolles Tor. Den musst du erst mal so verwerten mit dem "schwachen" Fuß. Ich habe großes Vertrauen in ihn und weiß, was in ihm steckt. Ich bin ganz sicher, dass es so weiter geht.

Frage: Wie sehr hat Sie Jamal Musiala begeistert?

Nagelsmann: Er hat brillant in beiden Spielen gespielt, nicht nur wegen der beiden Tore. Er ist in der offensiven Ballposition für den Gegner sehr schwer zu verteidigen. Es ist wichtig für ihn, nicht an den Druck zu denken, sondern nur an seine Qualität. Ich hatte viele Gespräche mit Jamal, schon bei Bayern und auch jetzt: Er soll spielen wie auf dem Bolzplatz mit seinen Freunden.

Frage: Wie wichtig ist es jetzt, auch Gruppensieger zu werden?

Nagelsmann: Wir wollen Erster werden, das ist wichtig. Das hat mit dem möglichen Gegner zu tun, auch wenn man da Dinge voraussetzt, die man nicht beeinflussen kann. Es könnte sein, dass der Gegner dann nicht der Riesenbrocken ist. Aber das gibt auch eine Wirkung nach Innen und nach Außen, wenn du die Gruppe als Erster beendest.

