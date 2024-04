Bernd Neuendorf: "Gelegenheit, um mit junger Generation in Austausch zu gehen"

Jüngste DFB-Aufstellung ever: 120 Teilnehmende beim DFB-Forum

Schwer vorstellbar, dass es schon mal einen jüngeren Sitzungssaal beim Deutschen Fußball-Bund gegeben hat. Mit Blick auf den Verband also: die jüngste Aufstellung ever. An diesem Wochenende hatte die junge Generation das Wort.

Beim jährlichen DFB-Nachhaltigkeitsforum, diesmal mit dem Fokus "Young Generation", waren fast 90 der 120 Teilnehmenden im Sitzungssaal "Golden Goal" auf dem DFB-Campus 35 Jahre oder deutlich jünger.

"Wir müssen wissen, wo die Herausforderungen liegen"

"Diese Veranstaltung war eine großartige Gelegenheit, mit der jungen Generation in den Austausch zu gehen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. DFB-Vizepräsidentin Celia Šašić ergänzte: "Es ist für den DFB einfach immer wichtig, im engen Dialog mit der Basis zu sein. Wir müssen wissen, wo die Herausforderungen liegen."

DFB Medien- und Kommunikations-Direktor Steffen Simon sagte: "Der DFB war früher sehr stark im Senden und nicht so stark im Empfangen. Auch deshalb ist diese Veranstaltung heute ein großer Gewinn für den DFB."

Zwei Tage lang entwickelten die Teilnehmenden auf dem DFB-Campus in Frankfurt Strategien und Konzepte, um den Fußball noch nachhaltiger zu gestalten. Ideen, die sie dann nachhause mitnehmen und im Verein umsetzen können. Zuvor hatte ihnen DFB-Abteilungsleiterin Stefanie Schulte das DFB-Nachhaltigkeitskonzept "Gutes Spiel" mit den vier Säulen Gemeinschaft, Umwelt, Gesundheit und Good Governance vorgestellt.

Diskussionen und ein wenig Fantalk

Ganz zum Auftakt aber hatten die Teilnehmer*innen eine Stunde Gelegenheit für Diskussionen und auch ein wenig Fantalk. Aufgeteilt auf zehn Gruppentische, trafen die jungen Ehrenamtler*innen so u.a. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, den Vorsitzenden der Geschäftsführung DFB-GmbH Holger Blask, DFB-Vizepräsidentin Celia Šašić und Sandro Wagner, Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann, und Andreas Schär, Geschäftsführer EURO 2024 GmbH.

In den vergangenen Jahren hatte der DFB Mitarbeiter*innen aus den Landesverbänden zum Dialogforum Nachhaltigkeit und damit zum zentralen Austauschformat für "Gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit" eingeladen. Der diesjährige Kreis der Teilnehmenden kam zur Hälfte aus den Landesverbänden sowie von einzelnen Vereinen und fußballnahen Organisationen aus der Zivilgesellschaft. Zehn Teilnehmende hatten ihre Eintrittskarte über eine Verlosung auf www.fussball.de gewonnen.

[th]