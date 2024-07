Jetzt Tickets sichern für das U 17-Vier-Nationen-Turnier

Saisonstart voraus: Die U 17-Junioren-Nationalmannschaft empfängt im Rahmen eines Vier-Länder-Turniers in der Sportschule Wedau in Duisburg am 7. September Mexiko (ab 11 Uhr) und am 10. September (ab 11 Uhr) die englische Nationalmannschaft. Karten für beide Partien können nun im DFB-Ticketportal erworben werden.

Sitzplätze sind ab 9 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhältlich, Stehplätze gibt es für 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Zudem können größere Gruppen ein besonderes Angebot wahrnehmen: Für Bestellungen ab zehn Personen kostet eine Eintrittskarte nur 4 Euro. Einlass ist jeweils ab 10 Uhr.