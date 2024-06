Jetzt exklusives Fan-Paket gewinnen

Passend zum Start der Heim-EM verlost der DFB zehn exklusive Fan-Pakete, die mit hochwertigen Produkten von DFB-Partner adidas gefüllt sind. Ob beim Training auf dem Platz oder beim leidenschaftlichen Anfeuern unserer Mannschaft von der Tribüne - mit diesem Fan-Paket sind alle Anhänger*innen des DFB-Teams immer perfekt ausgestattet.

Nur die Gewinner*innen werden im Anschluss an die EURO per E-Mail kontaktiert und dürfen sich über aufregende Produkte wie DFB-Trikots, den offiziellen EM-Ball und vieles mehr freuen, was das Fußballherz höherschlagen lässt.