Am 15. Juni: "Internationaler Tag der Freundschaft, der Begegnung und des Erinnerns"

Jetzt anmelden: "Fußball im KZ" - Besuch der Gedenkstätte Dachau

Gemeinsam mit der Initiative "!NieWieder" und Mitstreitern aus der evangelischen Versöhnungskirche lädt Fan-Club-Betreuer Andreas Erbel zum "Internationalen Tag der Freundschaft, der Begegnung und des Erinnerns" in der KZ-Gedenkstätte in Dachau ein. Am 15. Juni treffen sich hier Fans aus Schottland und Deutschland und erleben zusammen mit Zeitzeugen aus Europa ein interessantes Programm.

Auf ihrem Weg durch die Gedenkstätte kommen die Anhänger zu den Stationen, an denen die Häftlinge des Lagers gelebt und gelitten haben. An diesen Orten des Schreckens hören sie sicher sehr überrascht, dass dort zeitweise Fußball gespielt wurde. Der Rundgang beschäftigt sich dabei immer wieder mit dem Spezialthema "Fußball im KZ".

Programmablauf:

11.00 Uhr: Begrüßung am Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau

11.15 Uhr: Rundgang zur Geschichte des Ortes und dem Spezialthema "Fußball im KZ".

13.30 Uhr: Mittagsimbiss in der Versöhnungskirche und Gespräch mit Zeitzeugen

15.00 Uhr: Zug der Fans und der Zeitzeugen von der Versöhnungskirche zum Mahnmal

15.15 Uhr: Musikalische Einstimmung (Musik aus Schottland/Dudelsack)

15:20 Uhr: Eröffnungsstatement durch einen Zeitzeugen und einen Vertreter der Initiative "!NieWieder", anschließend Kranzniederlegung

Ab 16:00 Uhr: Einladung zum anschließenden Freundschaftstreffen in einem Dachauer Biergarten

Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer teilnehmen möchte, kann sich direkt per Mail bei andreas.erbel@fanclub-betreuer.de anmelden.

[jh]