Jens Bauer wechselt zum 1. FC Nürnberg

U 18-Co-Trainer Jens Bauer wechselt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zum 1. FC Nürnberg. Beim Club wird Bauer, der seit drei Jahren bei verschiedenen U-Teams des DFB tätig war, Co-Trainer von Miroslav Klose. In seiner Zeit beim Verband brachte der 32 Jahre alte Pro Lizenz-Inhaber seine Expertise im Bereich Standards ein und gewann 2023 als Teil des Trainerteams von Christian Wück den U 17-Europameistertitel.

"Ich blicke mit viel Dankbarkeit auf die vergangenen drei Jahre", sagt Jens Bauer. "Der Austausch mit allen Kolleg*innen, die Erfahrung aus den internationalen Spielen und die intensive Zeit haben mich persönlich ein großes Stück weitergebracht. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen für die Unterstützung bis zum letzten Tag von Herzen bedanken und freue mich auf ein Wiedersehen in der Zukunft."

Zum Wechsel Bauers sagt Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften: "Natürlich sind wir traurig, dass uns mit Jens ein toller, loyaler Trainer verlässt. Er kann beim Club nun seine ersten Schritte im Profifußball machen, das erfüllt uns mit Stolz. Jens hat sich in den vergangenen drei Jahren super in unser Team eingebracht – und er hat von der herausragenden Qualität des 'Team DFB' profitiert. Wir wünschen ihm in seinem neuen Umfeld viel Erfolg."