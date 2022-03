Janssen neuer Trainer*innen-Entwickler für weibliche U-Teams

Ein weiterer wichtiger Schritt für den weiblichen Nationalmannschaftsbereich: Arne Janssen ist ab sofort als neuer Trainer*innen-Entwickler für die U-Nationalmannschaften tätig. Er folgt damit Britta Carlson nach, die sich bereits seit Sommer auf ihre Tätigkeit als Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft konzentriert hatte. Für den weiblichen Bereich ist damit eine eigenständige und im Vergleich zum männlichen Bereich gleichwertige Stelle geschaffen und besetzt worden, die die Entwicklung bei den U-Juniorinnen weiter voranbringen soll.

Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Unser Ziel ist es, den gesamten sportlichen Bereich strategisch und konzeptionell permanent weiterzuentwickeln. Hier liegt ein besonderes Augenmerk auf unseren Trainer*innen, die der Schlüssel sind, um unsere Teams wieder zurück an die Weltspitze zu führen. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun für den weiblichen Bereich diese Stelle schaffen und mit einer starken Persönlichkeit besetzen konnten. Das ist ein gutes Zeichen sowie ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung der weiblichen U-Teams und letztendlich auch für unsere Frauen-Nationalmannschaft. Mit Arne Janssen haben wir einen hoch qualifizierten und erfahrenen Trainer gewonnen, der diese Aufgaben mit großem Fachwissen, sowie einem hohen Maß an Leidenschaft und sozialer Kompetenz erfüllen wird. Er wird diese Schlüsselposition hervorragend ausfüllen."

"Zurück an die Weltspitze"

Arne Janssen sagt: "Ich freue mich riesig, diese spannende und verantwortungsvolle Aufgabe voller Stolz übernehmen zu können. Unser Ziel ist es, in allen Bereichen wieder zurück an die Weltspitze zu gelangen. Ich möchte die enge Zusammenarbeit mit allen Beteiligten in den vielen und facettenreichen Schnittstellen wahren und ausbauen. Damit führen wir den eingeschlagenen Weg fort und optimieren gleichfalls Dinge sukzessive weiter. Wir wollen unsere Spielerinnen gemeinsam entwickeln und begleiten und sie für das höchste internationale Niveau fit machen, um wieder Erfolge feiern zu können. Die Unterstützung und Förderung unserer Trainer*innen haben in meiner Tätigkeit höchste Priorität, um uns im Einklang mit unserer Spiel- und Ausbildungsphilosophie stetig weiterzuentwickeln und Impulse zu setzen."

Der 40 Jahre alte Janssen wurde in Mülheim an der Ruhr geboren. In seiner Spielerkarriere war der Innenverteidiger fünf Jahre bei Rot-Weiß Oberhausen aktiv, sammelte dabei vielfältige Profi-Erfahrungen und spielte in der zweiten Mannschaft. Anschließend wechselte er zu Ratingen 04/09, Fortuna Düsseldorf II und spielte für den VfB Speldorf in der Oberliga Nordrhein. Ab 2008 arbeitete er als DFB-Stützpunktkoordinator an der Sportschule Duisburg-Wedau, wo der Fußball-Lehrer für den Bereich Niederrhein mit der Umsetzung des Talentförderprogramms betraut war. Dabei war er für die Entwicklung von 55 Trainer*innen und die Förderung der zahlreichen Talente an den 15 DFB-Stützpunkten der Region verantwortlich. Als Trainer begleitete er die verschiedenen Verbandsauswahlen im Fußballverband Niederrhein. In seiner 14 Jahre andauernden Tätigkeit beim DFB war Janssen zudem viele Jahre als Co-Trainer der männlichen U 18- bis U 20- sowie der weiblichen U 17-Nationalmannschaft tätig.

[as]