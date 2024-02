Im Stream: U 19-Frauen im Test gegen Italien

Die deutschen U 19-Frauen bestreiten heute (ab 16 Uhr) ihr zweites Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers im spanischen La Nucia. Gegner des Teams von DFB-Trainer Michael Urbansky ist Italien. Hier ist die Partie im Livestream zu sehen.

Die neuformierte deutsche Mannschaft absolviert aktuell in Spanien einen Lehrgang mit zwei Länderspielen. Die erste Partie verlor das DFB-Team gegen erfahrene Niederländerinnen am vergangenen Samstag 0:3 (0:0) und möchte im zweiten Test vor allem an der eigenen Spielidee arbeiten und weitere Erfahrungen sammeln.

"An unseren Themen weiterarbeiten"

"Wir wollen an unseren Themen weiterarbeiten. Spielerisch gehören dazu das hohe und tiefe Pressing, sowie die Frage, wie wir uns verhalten, um den Ball unter Druck zu behaupten", sagt Michael Urbansky vor dem Duell mit Italien.

Der aktuelle Lehrgang in Spanien dient auch zur Vorbereitung auf die folgende EM-Qualifikation. In der zweiten EM-Qualifikationsrunde trifft die deutsche Mannschaft auf Rumänien (3. April), Ungarn (6. April) und Schweden (9. April). Die DFB-Auswahl hatte sich in der ersten Runde nach Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert. Die EM findet im Juli statt.