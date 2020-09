Lost am Donnerstag die zweite Pokalrunde in der DFB-Zentrale aus: Heike Ullrich

Im Livestream: Ullrich lost zweite Runde aus

Insgesamt 32 Mannschaften nehmen an der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals der Frauen teil. Die Paarungen dafür werden am Donnerstag (ab 12 Uhr) gezogen. Als Losfee fungiert die stellvertretende Generalsekretärin Heike Ullrich. Im Topf sind nun auch die zwölf Mannschaften aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga der vergangenen Saison, die noch in der ersten Runde ein Freilos hatten. Die Auslosung in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main wird live auf DFB-TV sowie auf der Facebookseite der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gestreamt.

In den ersten beiden Runden wird innerhalb von regionalen Gruppen gelost, die unter geografischen Gesichtspunkten vom DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball festgelegt wurden. Die zweite Hauptrunde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen.

[as]