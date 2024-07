Auftakt gelungen, Viertelfinale im Blick: Nach dem 3:0 gegen Australien zum Auftakt des Olympischen Turniers zeigten sich Bundestrainer Horst Hrubesch und die deutschen Nationalspielerinnen zufrieden. DFB.de hat die Stimmen gesammelt.

Horst Hrubesch: Man hat gesehen, was wir für eine Qualität haben. Es ging für uns heute darum, im Turnier anzukommen und uns zu akklimatisieren. Wir wollten das Spiel von Anfang an gewinnen, das hat man auch gesehen. Wir hätten auch schon früher ein, zwei Tore machen können, dann wird es einfacher für uns. Am Ende haben wir hochverdient gewonnen. Jetzt muss die Mannschaft regenerieren und dann werden wir uns zusammen die Eröffnungsfeier anschauen.

Jule Brand: Wir waren von der ersten Minute an da. Am Anfang haben wir die Chancen nicht genutzt, dann aber per Standard das 1:0 gemacht. Das 2:0 hat uns dann die Ruhe gegeben. Ich hatte am Anfang schon ein paar Chancen und hätte ich den zum 3:0 nicht reingemacht, wäre Horst (Hrubesch, Anm.d.Red.) ausgerastet. (lacht)

Alexandra Popp: Wir sind sehr froh, dass wir von der ersten Minute da waren. Wir hätten in der ersten Halbzeit den Sack schon zumachen können. Wir könnten noch ruhiger spielen, wir haben auch viel mit langen Bällen agiert, da müssen wir noch eine Balance finden. Man muss sich nur unsere Gruppe anschauen, da ist nicht viel mit Feiern, denn das nächste Spiel ist gegen die USA. Gegen Australien so aufzutreten und so dominant zu sein, war ein gutes Zeichen.