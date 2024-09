Frühe Führung in Essen: Selina Cerci (r.) bringt Hoffenheim in Front

Hoffenheim startet mit Sieg in Essen

Die TSG Hoffenheim startete in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit einem Auswärtssieg in die neue Saison 2024/2025. Nach einer äußerst intensiven und packenden Partie behielten die Kraichgauerinnen am 1. Spieltag bei der SGS Essen 2:1 (1:0) die Oberhand, revanchierten sich damit für die beiden Niederlagen aus der Vorsaison (0:3 und 1:2) und bescherten ihrem neuen Trainer Thedoros Dedes einen Einstand nach Maß.

Vor 1985 Zuschauer*innen im Stadion an der Hafenstraße ließen Selina Cerci (6.), die ihr Pflichtspieldebüt für die TSG gab, und Ereleta Memeti (62.) die Gäste zweimal jubeln. Annalena Rieke (70.) gelang der Anschlusstreffer für die Essenerinnen. Zum Ausgleich reichte es jedoch trotz einer engagierten Schlussoffensive nicht mehr.

SGS-Trainer Högner setzt auf eingespielte Formation

Die Gastgeberinnen starteten ohne Zugänge in ihr erstes Saisonspiel, SGS-Trainer Markus Högner setzte auf seine eingespielte Formation. Einzige Änderungen: Zwischen den Pfosten ersetzte Kim Sindermann die rotgesperrte Stammtorhüterin Sophia Winkler und im defensiven Mittelfeld übernahm Anja Pfluger die Position der zu Bayer 04 Leverkusen gewechselten Katharina Piljic.

Auch bei der TSG Hoffenheim bot der neue Trainer Theodoros Dedes bei seinem Pflichtspieldebüt mit der vom 1. FC Köln verpflichteten Angreiferin Selina Cerci lediglich eine neue Spielerin auf. Eine Maßnahme, die sich mit dem frühen Führungstreffer schnell auszahlen sollte. Im Kasten erhielt Laura Dick zum Saisonauftakt den Vorzug vor der früheren Nationaltorhüterin Martina Tufekovic.

Hoffenheims Sturmzugang Cerci sorgt für Blitzstart

Die Gäste aus dem Kraichgau legten einen Blitzstart hin und gingen mit der ersten gelungenen Offensivaktion direkt in Führung. Die erstmals als Rechtsverteidigerin aufgebotene etatmäßige Angreiferin Jill Janssens leitete einen schnellen Angriff ein. Ereleta Memeti das Zuspiel mit ein wenig Glück direkt in den Lauf von Selina Cerci weiter, die sich diese Chance nicht entgehen ließ und Kim Sindermann die Kugel zum 0:1 (6.) durch die Beine schob.

Eine weitere gute Möglichkeit für die TSG hatte nur wenig später Mittelfeldspielerin Gia Corley, die nach einer Rechtsflanke von Ereleta Memeti zum Kopfball kam und das Essener Gehäuse mit einem Kopfball nur knapp verfehlte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit, die insgesamt recht ausgeglichen verlief, kam aber auch die SGS Essen immer wieder zu gefährlichen Aktionen, oft nach Ballgewinnen im Mittelfeld. So setzte Lilli Purtscheller einen Distanzschuss ein wenig zu hoch an, Laureta Elmazi prüfte Laura Dick mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Hochkarätige Torchancen gab es aber während der ersten Halbzeit nur wenige, weil mehrfach der letzte Pass nicht ankam. Kurz vor der Pause traf Mittelstürmerin Ramona Maier aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

Memeti erhöht nach Doppelpass mit Feldkamp

Nach der Pause hatte Hoffenheims Nationalstürmerin Melissa Kössler jeweils nach Eckbällen gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Einmal setzte Kössler eine Direktabnahme zu hoch an, dann scheiterte sie gleich dreimal innerhalb weniger Sekunden an Essens Rechtsverteidigerin Beke Sterner, die jeweils kurz vor der Torlinie klärte. Auf der Gegenseite gab es das Duell dann erneut, als Melissa Kössler nach einem Freistoß von Natasha Kowalski ihre Gegenspielerin Beke Sterner am Abschluss hinderte.

Nach einer guten Stunde schien bei hochsommerlichen Temperaturen an der Hafenstraße die Entscheidung gefallen zu sein. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit der Ex-Essenerin Jana Feldkamp umkurvte Ereleta Memeti die herausstürzende Kim Sindermann und beförderte den Ball zum 0:2 (62.) ins Netz.

Rieke verkürzt - Torhüterin Sindermann stürmt mit

Die SGS Essen gab sich jedoch nicht geschlagen, sondern meldete sich schnell im Spiel zurück. Eine Rechtsflanke von Beke Sterner nutzte Annalena Rieke zu einem Kopfballaufsetzer ins lange Eck zum 1:2 (70.).

Obwohl Kapitänin Jacqueline Meißner nur wenig später verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, ließen die Gastgeberinnen bis zum Abpfiff nicht nach und versuchten alles, um noch zum Ausgleich zu kommen. In der Nachspielzeit stürmte sogar Torhüterin Kim Sindermann zweimal mit nach vorne. Letztlich blieben alle Bemühungen ohne Erfolg, weil die Hoffenheimerinnen kurz vor dem Abpfiff den Ball gleich mehrfach von der Linie kratzten, zuletzt bei einem Abschluss von Lilli Purtscheller.

