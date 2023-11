Höchster Marktanteil: Topwert für Topspiel

Das Topspiel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga hat am Sonntag auch im Fernsehen für einen Topwert gesorgt. Die Übertragung der Partie zwischen Titelverteidiger Bayern München und dem aktuellen DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg (2:1) erzielte am 6. Spieltag mit 10,5 Prozent den bislang besten Marktanteil der Saison. Insgesamt schalteten am Sonntagnachmittag 1,55 Millionen Fernsehzuschauer*innen die Übertragung im ZDF ein, die im Ranking damit vor der gleichzeitig in Frankfurt stattfindenden NFL-Partie Kansas City Chiefs gegen Miami Dolphins (21:14) lag, die im Programm von RTL 1,34 Millionen Menschen (Marktanteil 7,8 Prozent) verfolgten.

Die erste Partie des 7. Spieltags der Google Frauen-Bundesliga ist am Freitag (ab 18.30 Uhr) live auf MagentaSport und DAZN zu sehen - dann trifft Eintracht Frankfurt auf Bayer 04 Leverkusen.