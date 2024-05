Frühe Dortmunder Führung: Cole Campball (v.) trifft per Grätsche

Hochspannung: Remis zwischen BVB und Hertha BSC

Im Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft ist zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC nach dem Hinspiel noch alles offen. Der souveräne Meister in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga und der Nord/Nordost-Staffelsieger trennten sich im ersten Duell in Dortmund nach einer packenden Partie 2:2 (1:0).

Vor 1000 Zuschauer*innen auf dem BVB-Trainingsgelände, darunter auch Borussia-Cheftrainer Edin Terzic und sein komplettes Trainerteam, gingen die Gastgeber bei Dauerregen schon früh durch Cole Campbell (11.) in Führung und verpassten es danach, den Vorsprung weiter auszubauen. In der zweiten Halbzeit sorgten Oliver Rölke (68.) und der eingewechselte Karim Bellomo (88.) für die zwischenzeitliche Wende, ehe in der Nachspielzeit auch ein BVB-Joker stach. U 17-Weltmeister Charles Herrmann (90.+1) gelang noch der Ausgleich für seine Mannschaft.

Das Rückspiel zwischen beiden Teams steigt am Pfingstmontag (ab 11 Uhr) im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Bereits einen Tag zuvor (Sonntag, 11 Uhr) stehen sich im ersten Halbfinalrückspiel die TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach gegenüber. Der Süd/Südwest-Meister aus Hoffenheim hat nach seinem 6:2-Auswärtserfolg im Hinspiel beste Chancen, den Einzug in das Endspiel (30. Mai oder 2. Juni) perfekt zu machen.

U 18-Nationaltrainer Balitsch: "Viel Qualität auf dem Platz"

"Wir hätten das Spiel in der ersten halben Stunde schon entscheiden können", sagte BVB-Trainer Mike Tullberg im Sky-Interview. "In der zweiten Halbzeit ist Hertha BSC aber deutlich besser ins Spiel gekommen und hat mit einigen Verstärkungen aus dem Profibereich schon sehr erwachsen gespielt. Unter dem Strich standen sich zwei sehr gute Mannschaften gegenüber, das Ergebnis ist fair. Im Rückspiel stehen die Chancen weiterhin 50:50."

Hertha-Trainer Oliver Reiß meinte: "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung in der zweiten Halbzeit. Vor der Pause hat es bei uns dagegen nicht so gut funktioniert. Da musste ich in der Kabine auch mal etwas lauter werden. Wir freuen uns nun auf das zweite Spiel in Berlin."

U 18-Nationaltrainer Hanno Balitsch erklärte: "Schon in der ersten Halbzeit war Hertha BSC aus meiner Sicht von der Spielanlage her ein wenig gefälliger. Da fehlte aber in der Offensive noch die Durchschlagskraft. Der BVB war deutlich torgefährlicher. Unter dem Strich war klar zu erkennen, dass auf beiden Seiten viel Qualität auf dem Platz stand."

Hertha BSC startet mit drei Spielern aus Zweitligakader

Bereits zum dritten Mal nacheinander stehen sich die U 19-Mannschaften von Borussia Dortmund und Hertha BSC im Rahmen der Endrunde um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft gegenüber. 2022 hatte sich der BVB im Endspiel 2:1 durchgesetzt. Im vergangenen Jahr zogen die Dortmunder (4:0 und 0:1) in das Finale gegen den späteren Meister 1. FSV Mainz 05 (2:4 nach Verlängerung) ein.

Beim erneuten Aufeinandertreffen konnte BVB-Trainer Mike Tullberg unter anderem den schon zweimal in der Bundesliga eingesetzten Kapitän Kjell Wätjen im Mittelfeld aufbieten. Mit Linksverteidiger Almugera Kabar und Torjäger Paris Brunner gehörten auch zwei U 17-Weltmeister zur Dortmunder Startformation.

Bei den Berlinern liefen unter anderem drei Spieler aus dem Lizenzkader auf. Innenverteidiger Pascal Klemens sowie Mittelfeldmann Bence Dardai und Offensivspieler Ibrahim Maza kamen alle schon regelmäßig für die Hertha-Profis in der 2. Bundesliga zum Einsatz und sollen jetzt mithelfen, den U 19-Titel zum zweiten Mal nach 2018 in die Hauptstadt zu holen.

Campbell nutzt eine von drei guten Möglichkeiten

Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung. Nachdem Paris Brunner mit einem Schuss aus der Drehung den Innenpfosten getroffen hatte, reagierte Cole Campbell am schnellsten und drückte den Ball aus kurzer Entfernung zum 1:0 (11.) über die Linie.

Der auffällige Campbell hatte nur wenig später nach einem Steckpass von Kjell Wätjen die große Chance zum 2:0, verfehlte aber das lange Eck knapp. Außerdem war Hertha-Schlussmann Tim Goller vor der Pause gegen Paris Brunner, Vincenzo Onofrietti und erneut Cole Campbell jeweils auf dem Posten.

Auf der Gegenseite sorgte der Berliner Kapitän Lukas Michelbrink mit zwei Distanzschüssen für Gefahr. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit musste BVB-Torhüter Robin Lisewski außerdem einen Abschluss von Ibrahim Maza auf das kurze Eck parieren.

Zwei Joker stechen

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste deutlich entschlossener aus der Kabine, erarbeiteten sich noch mehr Spielanteile, drängten auf den Ausgleich und wurden schließlich auch belohnt. Nach einer präzisen Hereingabe von Lukas Michelbrink stieg Torjäger Oliver Rölke am höchsten und köpfte die Kugel zum verdienten 1:1-Ausgleich (68.) in die Maschen.

In der Schlussphase wendeten die Berliner sogar komplett das Blatt. Nach einem Zuspiel von Bence Dardai brachte Ibrahim Maza den Ball von der rechten Seite flach vor das Dortmunder Tor, wo sich der eingewechselte Karim Bellomo die Chance zum 1:2 (88.) nicht entgehen ließ.

Die Dortmunder, bei denen Almugera Kabar und Paris Brunner angeschlagen ausgewechselt werden mussten, bewiesen nach dem Rückspiel jedoch Moral und kamen noch einmal zurück. Nachdem die Hertha-Abwehr den Ball mehrfach nicht aus der Gefahrenzone bekam, war es im dritten Versuch der ebenfalls eingewechselte Charles Herrmann, der zum 2:2-Endstand (90.+1) traf. Beim Rettungsversuch der Berliner hatte die Kugel die Torlinie schon deutlich überschritten.

Endspielteilnehmer werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung.

Im Endspiel (30. Mai oder 2. Juni) genießt der Sieger des Duells zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim.

Sollte das Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt

